Обезвредили напавшего с топором: полицейские ранили в живот жителя Якутии, подозреваемого в изнасиловании маленькой девочки

Фото: СК

Страшная история произошла в Усть-Алданском районе Якутии. Сотрудник полиции, приехавший на вызов одно из сёл, подстрелил местного жителя, бросившегося на него с топором. Обстоятельства, при которых это все произошло – шокируют.

Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, в якутскую полицию обратилась местная жительница с мольбами о помощи. Её муж напился, выгнал женщину из дома, а сам закрылся с тремя маленькими детьми изнутри. Что там происходит – неизвестно. Попасть она туда не может и очень сильно боится за детей.

Фото: СК

Сотрудники МВД немедленно отправились на выезд. Добравшись до места, дежурный наряд попытался убедить мужчину открыть дверь дома. Но выполнять их требования никто не собирался. Через некоторое время якутянин сам выбежал из дома с топором и ножом, а затем бросился в сторону участкового. Встретив на своём пути служебную машину, он разбил острием топора фары, лобовое и боковые стекла. Дальше он бросил топор в сотрудника полиции и вновь побежал на него, только уже с ножом в руках, при этом угрожая убить его.

Участковый быстро сориентировался, достал табельное оружие и сообщил, что выстрелит, если нападающий не успокоится. Но ничего не изменилось, тогда сотрудник сделал два предупредительных выстрела в воздух. Разъяренный якутянин не свернул с курса, тогда полицейский произвел три выстрела прямо в него, один из них попал мужчине в живот.

Фото: СК

Получив ранение, селянин убежал обратно в дом и вновь заперся изнутри. Но сотрудники МВД выломали дверь и задержали мужчину, а потом передали его в руки медиков и сообщили информацию в Следственный комитет. На место выехала оперативная группа, началась проверка, во время которой сотрудники выяснили, что мужчина несколько лет насиловал маленькую девочку. Установлено сразу 4 факта преступления.

Сейчас девочка проживает с мамой, ей оказывается психологическая помощь.

В отношении якутянина заведено уголовное дело по статьям «изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В рамках расследования следователи осуществляют комплекс следственных и процессуальных действий - проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты гильзы от патронов, нож, два топора, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

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