Личный выбор или ответственность по отношению к окружающим: тему вакцинации обсудили на онлайн площадке Радио «Комсомольская правда»

На онлайн прощадке Радио "Комсомольская Правда" прошла беседа на тему "Вакцинация: личный выбор или ответственность по отношению к близким и окружающим". Эксперты рассказали о том, почему так важно достичь коллективного иммунитета и какие слухи относительно безопасности прививки этому сейчас мешают. Участниками обсуждения стали также представители крупнейших компаний, которые поделились опытом вакцинации своих сотрудников.

Почему так важно вакцинироваться массово?

Коллективный иммунитет – одно из самых эффективных оружий против любой инфекции, включая COVID-19. Как говорит врач-терапевт Медицинского центра управделами мэра и правительства Москвы Елена Серова, наличие такого коллективного или популяционного иммунитета гарантирует защиту даже для тех, кто не может быть вакцинирован по причине противопоказаний. Что же тогда говорить о тех, кто прививку поставил? Достигается он, в свою очередь, двумя путями: в результате именно вакцинации населения, либо в результате массово перенесенной инфекции.

«Нам повезло - в нашей ситуации не надо идти по второму пути. У нас есть эффективная вакцина, но необходим также широкий охват населения», - добавляет эксперт.

Однако в обществе не убывает количество слухов относительно прививки от коронавируса. Среди таковых и якобы влияние вакцины на развитие онкологии, и чипирование, и даже уничтожение населения. Как показывают опросы ВЦИОМ, всё это действительно заставляет людей беспокоиться. Так, примерно 8% россиян не ставят прививку, потому что боятся последствий, еще 8% - не уверены в качестве проведенных исследований и испытаний. Среди же тех, кто вакцинироваться планирует, только 13% осознают, что это поможет им не заболеть самим и не заразить окружающих. Остальные признаются, что недостаточно информированы о влиянии и свойствах вакцины.

Опыт крупного бизнеса

В связи со всеми выше перечисленными фактами тема наращивания вакцинации становится всё актуальнее, причем не только для государства, но и для больших корпораций, в которых работают тысячи, а порой и десятки тысяч человек. Еще на первых этапах пандемии бизнес осознал, как важно сохранить здоровье своих сотрудников, удержать производственные темпы, продолжать выплачивать зарплаты. С появлением вакцины эти задачи могут решаться более эффективно, но сегодня компании столкнулись ровно с тем же отсутствием информированности, страхами и верой людей в слухи.

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Мы провели опрос среди своих сотрудников на тему вакцинации и узнали, что многие боятся её последствий и хотели бы быть уверенными в наличии необходимых исследований. Однако назвать конкретно, а какие вообще исследования вакцины проводились или проводятся, респонденты не смогли. Поэтому мы для себя приняли решение о необходимости информировать людей о том, что происходит. Мы начали организовывать вебинары с вирусологами, чтобы сотрудники могли из первых уст услышать о том, что это за прививка и как она работает», - поделилась вице-президент по кадровой политике компании «Норникель» Дарья Крячкова.

При этом «Норникель» не принуждает сотрудников, а выступает исключительно за добровольную вакцинацию. Как ожидают в компании, большая просветительская и информационная работа поможет работникам принять взвешенное и осознанное решение на этот счет. Для тех же, кто поставил прививку, в «Норникеле» предоставляют дополнительные дни отпуска, в которые можно без потери заработка отлежаться с температурой.

"Понятно, что люди боятся плохого самочувствия после прививки или тем более попасть на больничный, поэтому после каждого этапа вакцинации сотрудник может взять день и побыть дома, если в этом есть необходимость. Либо присоединить эти два дня, оплачиваемые компанией, дополнительно к своему основному отпуску", - рассказала Дарья Крячкова.

Еще один метод, который помогает избавить сотрудников от страхов перед вакциной, - масштабная информационная кампания «Сократи дистанцию - сделай шаг». Ее участники в лице топ-менджеров «Норникеля» и медийных личностей рассказывают людям о своем опыте вакцинации. Так компания показала: нам нестрашно начать с себя, с наших руководителей.

О своих подходах на онлайн площадке Радио «Комсомольская правда» также рассказал «Росатом». По словам директора департамента кадровой политики Госкорпорации Оксаны Кармишиной, компания приняла для себя задачу привить минимум 60% сотрудников и в первую очередь критически важный персонал – тех, кто обслуживает ядерные установки, задействован на непрерывных производствах. Уровень 60% принят и для городов, где работает "Росатом".

Член правления, вице-президент по управлению персоналом АО "Элемент" Оксана Кухарчук, в свою очередь, сообщила, что на предприятиях компании средний возраст персонала достаточно высокий, поэтому тема вакцинации там особенно актуальна. В связи с этим решено поощрять привитых сотрудников премиями, дополнительными днями отпуска, розыгрышами подарков.

"Также мы решили дать людям выбор, и теперь приглашаем выездные бригады, которые могут прививать разными вакцинами. Нужно делать так, чтобы человек сам был готов пойти на вакцинацию, а мы, как работодатель, делаем все, чтобы у сотрудников была вся информация", - пояснила Оксана Кухарчук.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И всё-таки - личный выбор или ответственность перед обществом?

Как предполагают эксперты, просветительский опыт крупного бизнеса вполне может быть тиражирован на разные группы населения, так как о принудительной вакцинации хоть и говорят, однако массово применять всё-таки не собираются. Кроме того, сегодня всё больше специалистов уже делятся своим профессиональным мнением о прививке.

«Первая вакцина от коронавируса появилась у нас в стране достаточно быстро, потому что существует база, на основе которой она и создавалась. В стране таких баз несколько, поэтому разработано несколько вакцин. Главное, что имеющийся многолетний опыт показывает, что любая вакцина способна уберечь человека от инфекции и что лучше вакцинироваться, чем нет. Случаи каких-то изменений в организме после вакцинации встречаются намного реже, чем случаи, когда человек тяжело заболевает, будучи невакцинированным. При этом человек не болеет сам, а значит и не передает вирус остальным. А вот позиция «пусть другие прививаются, а я подожду» опасна тем, что среди населения не создается прослойка иммунных людей», - рассказывает доктор биологических наук, профессор, директор НОЦ иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Игорь Красильников.

Но окажемся ли мы сами готовы верить не слухам и мифам, а достоверной информации? Станем ли обращаться за сведениями к специалистам, а не к комментаторам из соцсетей? Пожалуй, наша ответственность перед обществом заключается именно в том, чтобы сначала узнать больше, а только уже потом сделать свой личный и полностью осознанный выбор.