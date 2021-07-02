Делай мир чище! «Красноярская рециклинговая компания» запустила цикл роликов «Сортируй грамотно»

В съёмках трёх первых роликов приняли участие Красноярский духовой оркестр, спортсмены молодёжного состава баскетбольного клуба «Енисей», мастера спорта по альпинизму Марина Попова, семикратная чемпионка России, и Анастасия Козлова, призёр чемпионатов России.

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По данным Минприроды, в России ежегодно образуется около 70 млн тонн твёрдых коммунальных отходов, и каждый год их количество увеличивается примерно на 3 %. А в переработку уходит всего 5-7 %. В соответствии с указом президента о национальных целях развития страны на ближайшее десятилетие к 2030 году в России необходимо создать устойчивую систему обращения с ТКО, которая позволит отправлять на сортировку 100% отходов и вдвое снизит объем мусора, попадающего на полигоны - не более 50% мусора можно будет отправлять на захоронение. Что для этого нужно? Безусловно, развитие соответствующей инфраструктуру и – внедрение раздельного сбора мусора на бытовом уровне.

«Мы уже запустили в прокат три первых ролика, – рассказала Юлия Комиссаренко, руководитель отдела по связям с общественностью «Красноярской рециклинговой компании». – Вместе с нашими героями мы стараемся до каждого донести простую мысль: нельзя весь мусор валить в одну кучу и бездумно закапывать в землю то, что можно переработать. Там пластик, металл и стекло пролежат не одну сотню лет. Мы показываем, что эти отходы можно превратить в новые полезные предметы, если просто начать их сортировать».

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Работу «КРК» уже высоко оценили в Ассоциации региональных операторов «Чистая страна». Президент ассоциации Руслан Губайдуллин написал в своём инстаграме (@ruslan_cleancountry):

«Посмотрите, какие классные ролики на тему раздельного сбора сделала «Красноярская рециклинговая компания»! … От себя отметим, что сама идея воплощена настолько ненавязчиво и оригинально, что мы пересмотрели эти видео несколько раз».

Юлия Комиссаренко отметила, что для цикла «Сортируй грамотно» планируется снять ещё не менее трёх роликов.