«Зато красиво!»: на Чукотке в первый день июля выпал снег

Горы у Эгвенкиота. Фото: instagram.com/chukotka_2day

Чукотка – один из самых далеких и загадочных регионов страны. Новости из этого уголка страны мелькают в СМИ нечасто. Но сейчас этот малонаселенный автономный округ по праву взорвал информационное пространство.

Фото: instagram.com/chukotka_2day

Где это видано? На дворе начало июля, а на Чукотке выпал снег! И не только где-то в отдаленных частях региона, но даже в населенных пунктах. Региональное правительство опубликовало фотографии в своем инстаграме.

Фото: instagram.com/chukotka_2day

Если говорить более конкретно, то снег свалился на головы жителей Нутэпэльмена, Ванкарема и Амгуэма. Также снежные шапки на себя «примерили» горы Эгвенкиота.

Чукотка – весьма суровый в климатическом плане район. Так, например, в столице – городе Анадырь, отопительный сезон закончился лишь неделю назад.

Но даже несмотря на такие условия, снег в июле для Чукотки – целое событие.

Фото: instagram.com/chukotka_2day

Пользователи соцсетей по-разному восприняли такой природный катаклизм. Кто-то позавидовал жителям автономного округа, кто-то посочувствовал, а местные жители вспомнили похожие случаи давно минувших времен:

- Ничего себе. Я помню 1 июня 91года (кажется) в Провидения выпал снег;

- Хочу на Чукотку!

- Без него Чукотка не может существовать;

- Зато красиво!

Прогноз погоды на грядущие дни говорит, что на большей части Чукотки снег растает. Но заглянет в Анадырь. Там, по данным Гидрометцентра, в ночь на 2 июля температура опустится до +3 и возможны осадки в виде дождя и снега.