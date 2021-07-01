В одном из ресторанов Якутска трехлетнему ребенку вместо воды налили антисептик

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Все случилось 1 июля в ресторане «Чочур Муран». Семья с ребенком пришли в заведение. Так как в Якутске сейчас стоит аномальная жара, родители попросили воды для своего 3-летнего малыша. Мальчик сделал два глотка и заплакал. Оказалось, что вместо воды ребенку принесли стакан с антисептиком.

Мальчику стало плохо. Родители вызвали скорую. Врачи осмотрели ребенка и оказали необходимую помощь, промыли желудок, после чего отправили его домой. Серьезных повреждений удалось избежать.

Папа пострадавшего мальчика Денис рассказал изданию SakhaDay, что перед ним даже никто не извинился. Изначально же, когда сын заплакал, он и вовсе решил, что в стакан налили водку:

- Мы живем недалеко от ресторана, гуляли рядом и решили зайти. Просматривая меню, попросили принести ребенку воды. Ребенок сделал несколько глотков и стал плакать: мол, невкусно. Я попробовал, и подумал, неужели водку налили. Оказалось, это антисептик

Отец мальчика пошел разбираться с сотрудниками ресторана. Официанты сказали мужчине, что произошла ошибка, но кто именно налил в стакан антисептик выяснить ему не удалось – молодые люди не признавались и свалили вину на уборщицу. Женщина же обвинила молодых людей в невнимательности, так как на пятилитровом бутыле черным по белому было написано «антисептик».

Выяснять, кто прав, кто виноват будут следователи. Изначально якутская прокуратура начала проверку по факту причинения вреда ребенку. А уже через час региональный СК завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- В настоящее время в ресторанном комплексе работает следователь СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), который проводит осмотр места происшествия, допросы персонала заведения, изучает записи с камер видеонаблюдения. Следователи устанавливают состояние ребенка, а также проведут допросы родителей и свидетелей, находившихся в развлекательном комплексе в момент происшествия, - сообщает СК по Республике Саха (Якутия).

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