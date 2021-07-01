Полицейский из Красноярского края застрелил дикого медведя, кинувшегося на ребенка посреди улицы

Участковый Артур Кузьменко Фото: МВД

Медведи в Красноярском крае совсем разбушевались – еще один хищник вышел к людям, а точнее, к маленькой 13-летней школьнице, гулявшей на детской площадке поселка Брянка, Северо-Енисейского района. История могла обернуться страшной трагедией, если бы не вмешательство участкового полиции. Как сообщили в МВД, сотрудник спас ребенка, застрелив медведя из личного охотничьего ружья.

Всё произошло накануне днем. Девочка возвращалась домой с прогулки, когда заметила бродящего по улице медведя. Она попыталась потихонечку убежать, но хищник заметил ребенка и бросился в её сторону. Школьнице повезло, она успела скрыться в близлежащем доме. Медведь остался во дворе.

Подросток, оказавшись в безопасности, тут же позвонила участковому Артуру Кузьменко. Лейтенант не растерялся и сразу отправился на помощь ребенку, прихватив личное охотничье ружье.

Подъехав к дому, где спряталась девочка, полицейский заметил медведя и попытался его отогнать. Косолапый не испугался, убегать от громких звуков не стал. Наоборот, он побежал в сторону участкового. Чтобы обезвредить хищника и не подпустить его слишком близко к себе, Артур Кузьменко выстрелил 4 раза из ружья, тем самым убив медведя. Сотрудник МВД спешно забрал ребенка и отвез родителям.

Благодаря хладнокровным и быстрым действиям полицейского, никто из жителей поселка не пострадал.

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