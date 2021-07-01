Арктика - территория особых стандартов и бережного отношения. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Арктика требует к себе особого отношения. Еще в начале 20 века она считалась ледяной пустыней, интересной лишь для исследователей и естествоиспытателей, а сегодня этот регион все больше превращается в огромную производственную площадку. Десятилетия промышленного прогресса нанесли колоссальный урон, поставив Арктику на грань экологической катастрофы. Из-за сурового климата на восстановление хрупкого равновесия уходит в разы больше времени. А последствия испытывает на себе весь мир.

Но при этом Арктика – ключевой стратегический регион, являющийся форпостом национальной безопасности, национальной экономики, а также геополитических позиций России в мире. Как соблюсти баланс интересов экологии и экономики – эту тему 25 июня обсудили участники пленарного заседания «Устойчивое развитие Арктики, ответственное управление и приоритетные задачи 2021-2023 годов», организованного Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством иностранных дел РФ.

Благодаря Серной программе выбросы вредных веществ в атмосферу снижаются. Фото: Марина Пешкова, предоставлено компанией «Норникель»

Арктика – национальная кладовая. Ее богатейшие природные ресурсы формируют значительную долю национального дохода и общероссийского экспорта. В российской Арктике проживает около 1,5 % населения, которые формируют 10% ВВП России. «Норникель», как крупнейшая промышленная компания в российской Арктике, создает свыше 5,7% валового внутреннего продукта арктических регионов России. За Полярным кругом постоянно живут и работают более 60 тысяч сотрудников компании.

«Норникель» - крупнейшая компания в Арктике. Фото: Марина Пешкова, предоставлено компанией «Норникель»

Жесткие экологические стандарты

По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, сохранение экосистемы – главный приоритет в списке задач экономического развития региона. Все новые инвестиционные проекты должны соответствовать требованиям экологической безопасности. Однако говорят об экологии сегодня все, а нам нужны не слова, а дела. Не касаясь других компаний, которых нынче в Арктике сотни, поговорим об одной конкретной – «Норникеле»: что делает металлургический гигант для снижения экологической нагрузки.

Отметим, что предприятия компании расположены в Красноярском крае и Мурманской области. Губернатор области Андрей Чибис оценил экологическую политику «Норникеля»:

- В прошлом году были закрыты устаревшие производства, плавильный цех в поселке Никель и металлургический цех в городе Мончегорске. И нагрузка выбросов вредных веществ сократилась радикально, с 2015 по 2021 год на 85%. Сейчас компания проектирует новое медное производство, это будет «белая» металлургия, отвечающая современным экологическим требованиям, а завод станет одним из самых чистых производств в мире.

На арктических предприятиях компании работает более 60 тысяч сотрудников. Фото: Марина Пешкова, предоставлено компанией «Норникель»

В ответ Андрей Грачев, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам, отметил, что именно благодаря поддержке мурманского губернатора планы компании были реализованы в срок. В Норильске благодаря Серной программе с 2015 по 2025 год выбросы вредных веществ должны сократиться на 90%. А всего на ее реализацию предусмотрено 250 миллиардов рублей.

К слову, Андрей Грачев признался, что его порадовал последний доклад международного экологического объединения «Беллона», в котором была дана высокая оценка работе «Норникеля» по спасению Арктики, в том числе устранению последствий прошлогодней аварии на Норильской ТЭЦ-3.

Северный океанский флот «Норникеля». Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Бизнес и наука в Арктике неотделимы

- Компании, которые осваивают Арктику, не смогут обойтись без академической науки, без прикладных институтов, - отметил Игорь Ивачев, директор Государственного океанического института имени Н.Н. Зубова. – Предусмотреть все риски можно только на стадии проектирования, освоения, первичных работ и строительства. Важно делиться друг с другом информацией, создавать государственно-частное партнерство, чтобы все учесть и максимально купировать риски еще на стадии появления.

«Норникель» инвестирует не только в развитие образовательных технологий в вузах, но и в фундаментальную науку. Значимое событие прошлого сезона – Большая норильская экспедиция, организованная, чтобы установить причины аварии на Норильской ТЭЦ-3, степень и границы загрязнения. В этом году работа продолжилась.

Большая норильская экспедиция. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Большая норильская экспедиция стала одной из предпосылок формирования новой экологической стратегии «Норникеля». Результаты экспедиции, ставшей первым масштабным исследованием в Арктической зоне России со времен СССР, дают возможность ответить на три важных вопроса: понять уровень загрязнения после разлива топлива, найти лучшие методы для очистки территорий и выработать новые принципы хозяйствования в Арктической зоне, - заявил Андрей Грачев.

К месту будет добавить, что на морских судах «Норникеля» стали устанавливать специальные датчики, которые помогут оперативно оценивать и прогнозировать динамику льда в Карском море. По словам сотрудников Института океанологии, такую информацию еще никто в мире не регистрировал.

Рудник Октябрьский, основная площадка. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

СКАЗАНО

Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике:

- Политика политикой, а представители крупных компаний не ждут, пока главы северных стран соберутся и подпишут какой-то договор о взаимном сотрудничестве. Они просто берут и делают, вкладывают деньги в то, чтобы изменить себя, свои технологии. И убрать то, что оставили предшественники. В Норильске, например, где я был пару месяцев назад, «Норникель» тратит более 250 миллиардов рублей в переоборудование предприятий, чтобы снизить серную нагрузку на атмосферу. Если учесть, что это происходит при температуре минус 45 градусов, – вот показатель работы наших ученых и инженеров.

В этих подземных галереях добываются полезные ископаемые, которые формируют 10 % ВВП России. Фото: Марина Пешкова, предоставлено компанией «Норникель»

Улица с двухсторонним движением

Собравшиеся много говорили о частно-государственном партнерстве, о том, что благодаря помощи бизнеса государством реализовано несколько инфраструктурных проектов. Например, в аэропорту Норильская была реконструирована взлетно-посадочная полоса. Из Нижнего Уренгоя в Норильск провели оптоволоконную линию связи.

Плато Путорана, одно из сокровищ Арктики с точки зрения туристов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Решение масштабных задач в Арктике невозможно представить без взаимодействия государства и крупного частного бизнеса. Причем сам принцип государственно-частного партнерства подразумевает улицу с двухсторонним движением: симбиоз различных видов государственной поддержки и льгот с финансовыми и организационными возможностями бизнеса уже не раз доказывал свою эффективность, - отметил Андрей Грачев.

Мы добавим сюда четырехсторонний договор о соцэкономразвитии, который был подписан в феврале этого года между «Норникелем», Норильском, Красноярским краем и правительством РФ. По сути, это глобальная реновация северного города, в которую компания вкладывает более 80 миллиардов рублей из 120.

Турбаза на озере Лима, плато Путорана. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Историческая идентичность территории

Отдельно скажем о взаимоотношениях с коренными малочисленными народами Севера, с которыми «Норникель» поддерживает постоянный диалог. Подписанный в конце 2020 года комплексный план содействия КМНС включает более 40 мероприятий, на реализацию которых компания готова выделить 2 миллиарда рублей. Программа включает строительство домов, культурные программы, помощь молодым в получении высшего образования и другие. КМНС просят помочь сохранить им народные промыслы и культуру – значит, надо помочь, ведь это историческая этническая идентичность.

День оленевода. Фото: Марина Пешкова, предоставлено компанией «Норникель»

- Мы занимаемся и гуманитарными вопросами. Например, на Таймыре проживают 278 энцев - фактический самый малочисленный народ. Они потеряли письменность. Мы поддержали их стремление восстановить свою письменность, сделали это и в результате проект был представлен с высокой трибуны ООН, - поделился с участниками пленарного заседания вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам. – Затем к нам обратились саамы. Несмотря на то, что мы находимся вне зоны их проживания, но когда они обращаются к нам, мы с пониманием относится к их просьбам. Сейчас мы готовы помочь им сделать единый диалект и единый алфавит, чтобы их общение было более легким.

Компания поддерживает стремление коренных народов севера на сохранение культуры и традиционных промыслов. Фото: Марина Пешкова, предоставлено компанией «Норникель»

Подводя итоги пленарного заседания, нужно сказать, что в 2020 году были утверждены Основы государственной политики в Арктике и Стратегия развития Арктической зоны РФ до 2035 года. АЗРФ стала крупнейшей в мире свободной экономической зоной площадью почти пять миллионов квадратных километров. И от того, как она будет осваиваться, зависит будущее и экологии, и бизнеса, и живущих здесь людей.