Последние новости Красноярска на 30 июня 2021: список пунктов вакцинации, коронавирус в детских лагерях и понижение уровня воды в Енисее Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 30 июня 2021.

Пункты вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021: список адресов, необходимые документы, время работы

В связи с тем, что ситуация с ковидом в регионе обострилась, нужда в пунктах вакцинации резко возросла. Выход нашли в организации медпунктов за пределами больниц. Так, в Красноярске сейчас действуют 6 внебольничных пунктов вакцинации. (подробнее)

В двух детских лагерях Красноярского края найден коронавирус

Ковид выявили в лагерях «Орбита» и «Горный». Вирус обнаружили у вожатого и ребенка. Так, домой на карантин из лагерей отправили 60 детей, смены покинули и несколько сотрудников. (подробнее)

Уровень воды в красноярском Енисее серьезно понизился за последние сутки

За сутки вода в Енисее опустилась на 22,6 сантиметра и составила 356,1 сантиметр. Сброс воды на Красноярской ГЭС продолжается. Мощность составляет 5 470 кубометров в секунду. Затопленными остаются около десятка участков. (подробнее)

В Красноярске мужчина избил до смерти инвалида из-за лая собаки

Расследование громкого дела подходит к концу. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда в Покровском молодой человек напал на женщину, выгулявшую свою собаку, и избил ее. В итоге женщина скончалась в больнице. (подробнее)

Голого жителя Красноярска, бегавшего по автодорогам правого берега, сбил грузовик

Нарушителя спокойствия заметили на правобережье Красноярска. В чем мать родила, он бегал по проезжей части и кидался на проезжающие автомобили. В итоге молодого человека сбил грузовик. После этого житель Красноярска побежал дальше, после чего попал в руки полиции. (подробнее)