На стихи отвечаем стихами! Tele2 представила новый формат взаимодействия людей с компанией и компании с людьми

В 2020 году практически все, что мы делали раньше в офлайне, перешло в интернет и по большей части в смартфоны: шоппинг, развлечения,общение,работа, обучение, медицина. В среднем пользователи сегодня проводят в Сети 6,5 часов в день. Трафик существенно вырос и будет расти и дальше. И хотя клиенты могут решить все свои вопросы и с мобильным оператором, и с другими организациями через личные кабинеты, сайты или соцсети, потребность в живом общении никуда не делась.

Игорь Майстренко. Фото: Tele2

- Пока говорить о том, что цифровые каналы взаимодействия с клиентом победили голосовые обращения, преждевременно, - отмечает Игорь Майстренко, заместитель генерального директора Tele2 по продажам и развитию массового рынка.–В 2021 году ключевым направлением работы становятся человеческие потребности пользователя: можно смело говорить об эволюции сервиса от простой покупки товара или услуги к персональному взаимодействию компании с клиентом на основе личного общения и заботы.

Елена Юрина. Фото: Tele2

- Для нас клиент – не просто тень, а человек – со своими желаниями, запросами и нестандартными ситуациями, - отмечает Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2. – Мы поздравляем их с днем рождения и другими праздниками, дарим подарки при настройке интернета. Если клиент обращается к нам в стихах, наши сотрудники в беседе легко переходят на язык Шекспира. Они готовы шутить,когда это уместно, делать комплименты и делиться личным опытом. Кроме того, наша работа не заканчивается с окончанием разговора: мы спрашиваем, доволен ли пользователь консультацией, анализируем записи разговоров, выборочно оцениваем беседы по нашим внутренним критериям. Это позволяет Tele2 отслеживать такой показатель, как уровень эмпатии. И в этом наше главное отличие – нам не все равно.

Нестандартные обращения в контактный центр компании случаются часто.Например, жители Омска, унесенные на льдине, позвонили не в МЧС, а в Tele2 – номер службы личной поддержки оказалось вспомнить легче, чем номер службы спасения. И им помогли, связавшись со службой «112» и сообщив о происшествии.Во время другого обращения пожилая женщина из Нижегородской области попросила заказать продукты на дом, и ей организовали доставку. Бывает и так, что сотрудники делятся своим интернет-трафиком с клиентами, попавшими в сложную ситуацию.

Но самое главное то, что 98% вопросов клиентов решаются на первой линии поддержки, «здесь и сейчас». То есть клиента не переводят на других сотрудников, не гоняют по кругу. У Tele2 нет операторов в нашем привычном понимании.Но есть сотрудники личной поддержки, наделенные максимальными на их позициях полномочиями, и это позволяет им самостоятельно решать практически все вопросы, как технические, так и финансовые.

В компании считают, что тренд на индивидуализацию и человеческое общение продолжится и вектор работы мобильного оператора, с самого начала ориентированный на клиента, выбран правильно.

Важны эмоции!

В отношениях между компанией и клиентом сейчас все меньше места простой сделке: деньги – услуга. Все ценнее и важнее становятся эмоции!

У Tele2 есть несколько проектов, направленных на то, чтобы абоненты получали впечатления!Например, проект «Понедельники» с целым набором подарков от партнеров Tele2: бесплатный кофе, скидки на поездку в такси, билеты в кино, блюда из любимых кафе в подарок, доступы к закрытым платформам обучения английскому языку и другие приятные бонусы. Или проект «Дом по другим правилам», где на одной большой виртуальной площадке собраны тренировки, лекции, мастер-классы, экскурсии в музеи, прогулки по интересным местам, есть онлайн-кинотеатр и транслируются концерты. Кстати, доступен «Дом по другим правилам» всем желающим, а не только клиентам Tele2.