Ушел из жизни заслуженный энергетик РФ Самуил Зильберман

Самуил Моисеевич Зильберман

В Красноярске 29 июня скончался Самуил Моисеевич Зильберман - легенда сибирской энергетики. Именно он стоял у истоков создания Магистральных электрических сетей Сибири (МЭС Сибири) в 1997 году, а затем на протяжении почти 19 лет руководил ими. Под его началом была сформирована одна из лучших команд «Россети ФСК ЕЭС» – коллектив МЭС Сибири.

Среди крупнейших проектов, реализованных под руководством Самуила Моисеевича – создание схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС, строительство и реконструкция десятков важнейших электросетевых объектов. После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС под его началом был реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение максимальной аварийной готовности сетей и надежного электроснабжения Сибири.

За профессиональные достижения Самуилу Моисеевичу присвоены почетные звания: «Отличник энергетики и электрификации СССР», «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ, «Заслуженный работник ЕЭС России», «Заслуженный энергетик СНГ», «Заслуженный энергетик РФ». Указом Президента Российской Федерации за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Самуила Моисеевича Зильбермана. В мае этого года ему исполнилось 75 лет. Он очень любил жизнь, свою семью, друзей и МЭС Сибири – свое главное детище, - отметил генеральный директор филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири Александр Терсков. - Его трагический безвременный уход - огромная потеря не только для тех, кто знал его лично, но и для всей сибирской энергетики, в которую он вложил столько сил и души».