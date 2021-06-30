В Красноярске мужчина избил до смерти инвалида из-за лая собаки

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В Красноярске ожидает суда мужчина, избивший женщину-инвалида из-за облаявшей его собаки. Как сообщает Следственный комитет, расследование уголовного дела завершено, мужчине грозит вплоть до пожизненного заключения.

Всё произошло еще в декабре 2020 года. 49-летняя жительница краевой столицы выгуливала свою собаку недалеко от дома, в это время мимо них проходил нетрезвый мужчина. Пес залаял на него – пьяному прохожему такая реакция животного не понравилась.

Он направился в сторону гуляющей парочки. Подошел к женщине, а она в этот момент случайно упала и самостоятельно подняться не смогла. Воспользовавшись её беспомощным состоянием, он просто начал избивать хозяйку собаки. Нанёс множество ударов руками и ногами в голову, а затем скрылся.

Женщина во время избиения потеряла сознание, кто-то из прохожих вызвал ей скорую, но это не помогло. Красноярку доставили в больницу, но врачи спасти её не смогли – она скончалась от черепно-мозговой травмы.

Следователи завели уголовное дело по статье «убийство, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии» и заключили обвиняемого под стражу, где он находится по сей день. Мужчина в содеянном раскаялся, сейчас он ждет суда.

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