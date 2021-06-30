Последние новости Красноярска на 29 июня 2021: нашествие медведей на Столбах, проверка турагенства за инструкцию по обману ПЦР-теста и ограничение приема пациентов в краевой больнице Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 29 июня 2021.

На Красноярских Столбах нашествие медведей: нацпарк могут закрыть для туристов

Закрывать Столбы пока не планируют, но, учитывая, высокую активность медведей, руководство нацпарка советует посещать территорию только днем и не в одиночку. Но если ситуация обострится, то Столбы все-таки закроют для туристов. (подробнее)

Контракты расторгнуты, полиция проводит проверку: что еще грозит директору красноярского агентства, научившего туристов обманывать ПЦР-тест

История с отправкой туристов за границу с неправильным тестом на коронавирус только начала. Едва глава турфирмы рассказала об этом в инстаграме, как полиция и Роспотребнадзор начали собственные проверки. (подробнее)

В Красноярске краевая клиническая больница ограничивает прием пациентов

Изменения вступают в силу уже с 1 июля. Принимать Красноярская клиническая больница будет только «экстренных» пациентов. Узкие же специалисты перейдут в формат телемедицины. Действовать такой режим работы до особого распоряжения. (подробнее)

Красноярцев будут штрафовать за ЖЭК-арт из покрышек

Использовать автомобильные покрышки для создания скульптур и ограждений во дворах теперь нельзя. Запрет не обошел Красноярск, и теперь подобных умельцев будут штрафовать. Однако не все так плохо. Использованные покрышки можно отправить на утилизацию. (подробнее)

В Красноярском крае семь выпускников написали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

Всего в Красноярском крае ЕГЭ по обществознанию написали 6 833 абитуриентов. Из общего числа на высший балл экзамен написали 7 выпускников. Еще 18 человек сдали обществознание на 99 баллов. 587 абитуриентов сдали ЕГЭ по этому предмету на высокие баллы. (подробнее)