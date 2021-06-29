Чем отличается летний пикник красноярцев в будни и выходные?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Собираемся на пикник

Летом корзина покупателей «Красного Яра» меняется, и в чем ее особенность, рассказала Анжела Рябова:

- Рекорд продаж в июне - у шашлыка, плюс 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Лидирует свинина, но часто берут несколько видов мяса даже для одной семьи, чтобы угодить всем. Есть у нас и уже приготовленные шашлыки. Что интересно, их чаще берут в будни, с понедельника по пятницу. А в выходные обычно выбирают полуфабрикаты, чтобы самостоятельно пожарить замаринованные шашлыки, крылышки или колбаски в хорошем месте и в хорошей компании. Наша стратегия – предложить покупателю продукт «под ключ», не просто мясо, а мясо в различных маринадах: в китайском кисло-сладком, остром грузинском, кто-то любит маринады на основе майонеза – у нас они тоже есть, и т.д. Маринады – наш конек, их разрабатывают технологи с большим опытом, мы все тестируем на себе, в компании есть для этого фокус-группы.

Вместе с шашлыком красноярцы берут овощи, фрукты, зелень и всевозможные соусы – их мы специально располагаем поближе к мясу, чтобы удобнее было выбирать. Отдельная история – выбор хлеба, который мы печем сами, на различных заквасках, так называемые ремесленные артезианские хлеба, - они отлично подходят к пикнику. Лето в Сибири короткое, надо пользоваться моментом и чаще выезжать на природу!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что любят красноярцы летом

- Летом востребованы освежающие безалкогольные напитки, и в этом году мы сделали упор на лимонады собственного производства, - рассказывает Анжела Владимировна. – И, конечно, все они – с минимальным количеством сахара, мы учитываем стремление людей к здоровому питанию. Очень популярны летом готовые фруктовые и овощные наборы для перекуса объемом 0,4-0,5 л, ровно на один раз. Также мы готовим не большие, а маленькие бутерброды и сэндвичи, овощные, мясные, рыбные. И, конечно, в топе продаж – сезонные фрукты. Например, продажа черешни в этом году выросла на 130%, мы привозили несколько разных сортов, сейчас в продаже крупная и сладкая узбекская, ожидаем светлую черешню, у нас прямые контракты с Узбекистаном. Черешневая история продлится еще 2-3 недели, это сезонный продукт. Также сейчас наступило время персиков и абрикосов, они уже прибыли к нам. На подходе знаменитые дыни «Колхозница», советую брать сразу две. Они сладкие, вкусные и очень ароматные, но небольшие по весу и размеру.

Звонок в прямой эфир

- Часто бываю у родственников в Ростовской области, Астраханской, и арбузы там вызревают в конце июля-начале августа. А у вас они уже в продаже. Как такое может быть?

- На самом деле, арбузы в мире выращивают круглый год, первыми к нам приходят арбузы из Израиля, Бразилии, Ирана – там для них сезон как раз в мае-июне. Я все детство провела в Казахстане, в Чимкенте, там арбузы тоже в июне вызревают. Через пару недель ждем арбузы из Краснодарского края необычных сортов: «Черный принц» и «Оранжевый медок» - это просто бомба! А вот астраханские арбузы, действительно, поздние. Также учитывайте и дальний путь фруктов, ведь к нам в Сибирь они едут неделю, а то и две, дозревая в дороге. Что касается качества, у всей продукции есть сертификаты, и мы сами обязательно проверяем содержание нитратов. Да, бывают ситуации, что поставка не проходит наш контроль и мы ее возвращаем.

Звонок в прямой эфир

- В прошлом году была очень востребована доставка. А как сейчас?

- Развитие доставки – наша стратегическая задача. С 1 июля стартует быстрая доставка СберМаркета из 25 гастрономов сети. Продукты будут доставляться в течение часа. Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки в этом сервисе составит всего 300 рублей. Когда у человека есть время, он сам идет и выбирает. А когда нет – заказывает. И при этом никаких дополнительных расходов.

Не пропустите следующую «Планерку» с Анжелой Рябовой – в июле.