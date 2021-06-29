Тяжелая работа с легким металлом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Серия промышленных экскурсий совместного проекта «Комсомолки» и РУСАЛа началась с КраМЗа. О том, как этот завод меняет облик Красноярска и других городов и стран, в каком необычном месте проводит совещания генеральный директор завода и сколько видов продукции могут сделать специалисты прессового цеха, читайте в нашем материале.

Алюминий варят как суп, с «приправами»

Производство на КраМЗе начинается в плавильном цехе, где к чистому алюминию добавляют разные металлы для придания нужных свойств. Всего здесь изготавливают 40 основных сплавов и еще около 40 – по специальным заказам.

Плавильный цех поражает масштабами, высокими температурами и цветом расплавленного алюминия: от розового до белого Фото: Мария ЛЕНЦ

Алюминий - основной «бульон», а роль «приправ» играют марганец, кремний и т.п. Кстати, один из инструментов плавильщика называется шумовка! С ее помощью снимают с жидкого металла «пену», которая потом снова идет в переплавку.

Расплавленный алюминий с температурой более 750 градусов приходит и с Красноярского алюминиевого завода, который находится рядом. Его везут в специально оборудованных машинах-термосах, по два ковша в каждой.

- Из цехов самый яркий, конечно, плавильный - «всплески» золота обычного, золота розового, серебра и серебристого металлика, - делится впечатлениями участница экскурсии Елена Бершадская. – Но первое, что поразило, - обилие зелени на территории завода. Приятное удивление охватило меня в «кабинете для утренних планерок». Расположен он прямо в цехе, где каждое утро генеральный директор с начальниками подразделений эти планерки и проводит.

На КраМЗе могут сделать любой профиль, даже вот такой! Фото: Мария ЛЕНЦ

Действительно, руководство завода во время ежедневной планерки не сидит в комфортных креслах, а стоит в самом сердце прессового корпуса, в месте, выделенном информационными щитами. Из-за того что здесь шумно, используются специальные переговорные устройства.

Как посчитать продукцию?

Готовые слитки из плавильного цеха поступают в прессовое производство, где используют около 50 тысяч комплектов инструмента, из которых могут сделать профили. С учетом почти 80 сплавов алюминия количество выпускаемой продукции подсчитать непросто. Только архитектурно-строительных систем и профилей более 10 тысяч наименований: для остекления балконов и лоджий, витражи, светопрозрачные фасады, двери, окна.

Системы на основе алюминиевых профилей производства КраМЗа надежны и долговечны по нескольким причинам. Во-первых, продукция завода изготавливается из первичного алюминия, что говорит о высочайшем качестве металла. Во-вторых, изделия прессуются на современном оборудовании.

Красноярский металлургический завод - одно из немногих российских предприятий, на котором выполняют все три вида финишной отделки: анодирование, декорирование, порошковое окрашивание.

На итальянской линии могут покрасить в любой цвет 10 профилей в минуту Фото: Мария ЛЕНЦ

Декорирование – это рисунки под натуральные материалы: под «дерево», «мрамор», «гранит» и т.д. Анодирование – это образование специальной оксидной пленки, которая служит защитой металла и может быть бесцветной или цветной: «благородный черный», «коньяк», «шампань», «золото». И порошковое окрашивание, которое может придать алюминию любой цвет. И самым популярным является белый!

Конструкции из алюминия стали одним из ключевых элементов нового терминала аэропорта имени Хворостовского. Фасады основного здания и переходных галерей на 99% выполнены в виде витражей, изготовленных на основе алюминиевого профиля с защитно-декоративным покрытием, разработкой и производством которого занимался КраМЗ. Общая площадь витражей составила 12000 кв. метров. Для сравнения – площадь футбольного поля 7140 кв. метров.

Реализованные проекты – фасады спортивного комплекса «Сопка», ЖК на Вавилова в Красноярске, главный храм Вооруженных сил России в Москве и т.д. В разработке - новые фасады гостиничного комплекса «Яхонт», здания в районе центральной проходной соседнего КрАЗа.

Крылатый металл на улицах Красноярска

Еще одно направление работы завода – изготовление алюминиевых мостов. Их делают как конструктор, который собирается на месте. Пока в России таких мостов немного. Хотя в мире их делают давно: первый мост, в строительстве которого использовали алюминиевые сплавы, был железнодорожным, его построили в 1946 году в США. Чуть позже появился первый в мире автомобильный мост длиной 153 метра в Канаде.

Еще одно напрваление работы завода - изготовление алюминиевых мостов Фото: Мария ЛЕНЦ

В нашей стране таких нет до сих пор, есть только пешеходные, и их немного. В Красноярске, алюминиевой столице Сибири, они появились к Универсиаде-2019, их пока всего три, и строится четвертый. Все эти мосты уникальные и все сделаны на КраМЗе.

Мост длиной 37 метров в районе ледовой арены «Кристалл» вошел в историю Красноярска тем, что он – самый первый! Монтаж занял всего 9 часов, проходил ночью в выходной день, незаметно для горожан.

Второй мост благодаря Г-образной форме соединил сразу две улицы возле ледового дворца «Арена. Север» и стал самым длинным алюминиевым мостом Красноярска, его общая протяженность 93 метра.

Третий алюминиевый мост через Николаевский проспект отличился остеклением. Профиль для остекления тоже сделан на КраМЗе.

Сейчас в Красноярске строится четвертый алюминиевый мост - пешеходный переход через улицу Карла Маркса, на том же самом месте, где располагался старый виадук, соединяющий краевую филармонию и музейный центр «Площадь Мира». Новый мост будет весом 36 тонн, длиной 54 метра. И он тоже будет уникальным. Во-первых, это самый широкий мост из всех 6 метров, во-вторых, он будет держаться на вантах и по внешнему виду будет гармонировать со своим соседом, Виноградовским мостом. Ну и, наконец, у него не будет крыши.

Благодаря легкости металла нагрузка на опоры минимальна, за счет чего отпадает необходимость в заливке массивного фундамента. К тому же техническое обслуживание таких мостов сводится к минимуму, ведь им не нужны дополнительные антикоррозийные покрытия.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, алюминиевые мосты красноярского производства есть и в других городах России и даже в других странах!

В конце 2019 года Германия заказала КраМЗу два временных перехода из алюминия, пока будет идти реконструкция постоянных каменных мостов.

- Однако жители попросили этот временный мост оставить навсегда, благо, качество конструкции позволяет служить не один десяток лет. К тому же на КраМЗе могут красить алюминий «под дерево», и этот рисунок хорошо вписывается в общую картину европейских парков, - рассказал генеральный директор КраМЗа Олег Буц. – В сотрудничестве с европейскими странами мы будет расти, производство загружено на два года вперед.

Убедившись в качестве сибирской продукции, Германия заключила с Красноярским металлургическим заводом контракт на поставку 50 алюминиевых мостовых переправ на рынок Европы в 2021 году. Речь идет о небольших мостиках для пешеходных и велосипедных дорожек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛ:

- Мы открыты для красноярцев, экскурсии проводим часто, даже ночью! Технологи показывают производство, экологи – делают вместе с гостями свои замеры. Серия экскурсий с «Комсомольской правдой» призвана показать, сколько полезных и необходимых вещей для людей и для городов можно сделать из алюминия! Например, алюминиевые мосты, которыми пользуются красноярцы.

Александр Дроздов

НАША СПРАВКА

Красноярский металлургический завод

КраМЗ – одно из крупнейших предприятий по глубокой переработке алюминия и алюминиевых сплавов, работает в Красноярске с 1969 года. Сейчас здесь работает более 2000 сотрудников.

Продукция предприятия применяется практически везде – в строительстве, машиностроении и других отраслях. Изделия из алюминия используются и в быту.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ВНИМАНИЕ!

Как стать участником экскурсии?

Набор участников открытый, следите за анонсами на нашем сайте и на страницах «Комсомольская правда-Красноярск» в социальных сетях. А на Радио «Комсомольская правда» в Красноярске на волне 107,1FM если правильно ответите на вопросы тематической мини-викторины, можно будет выиграть приглашение на наши экскурсии.

Внимание! Количество мест на каждую экскурсию, по требованиям техники безопасности, ограничено!

Если вы хотите побывать на КраМЗе или СКАДе и увидеть весь производственный процесс, пишите Татьяне Ароновой, 8-962 067 60 94 (Ватсапп, Вайбер), на почту aronovat@mail.ru или в социальных сетях.

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