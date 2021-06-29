На Красноярских Столбах нашествие медведей: нацпарк могут закрыть для туристов

Фото: Надежда Гончарова

Как сообщают в пресс-службе Столбов, активность бурых медведей в туристической зоне нацпарка увеличилась в последнюю неделю. Так, следы крупного самца замечали на Каштачной гриве, а самки с медвежонком – у Лалетинской гривы. Отмечены одиночные особи и на северной границе Столбов, вблизи Роева.

Следы медведей замечали на лесных тропах. Чаще всего звери передвигаются по ночам, поэтому встреч с людьми пока не было.

Фото: Надежда Гончарова

Речи о закрытии парка тоже нет, но, учитывая, высокую активность косолапых, руководство Столбов советует посещать национальный парк только днем и не в одиночку. Но если ситуация обострится, то Столбы все-таки закроют для туристов:

- В случае обострения ситуации, если будут отмечаться дневные выходы хищника и визуальные встречи с медведем, территория рекреационной зоны национального парка будет просто закрыта для посещения туристами, как это было в 2011 и 2018 годах, - уточняют в Столбах.

Сейчас же, в целях безопасности, лесные тропы, где в основном замечают хищников, обозначаются специальными предупредительными аншлагами. Кроме того, мусорные баки заменяются на новые, а вывозят отходы дважды в неделю, не дожидаясь их полного наполнения. Так же в Столбах пояснили, что отстрела животных можно не ждать, так как «поскольку территория национального парка предназначена, прежде всего, для животных».

- Не следует приходить на «Столбы» в раннее утренние или поздние вечерние часы, не говоря уже про ночное время, когда риск встречи с хищником многократно увеличивается. Обязательно уносите с собой обратно пакеты и обертки с остатками пищи. И, конечно, посещайте только безопасные туристические маршруты, так как в закрытых сейчас для посещения районах (Каштаковская тропа, Калтат) медведей очень много, - добавил замдиректора по охране территории нацпарка «Красноярские Столбы» Иван Кириллов.

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