Школьные уроки закончились, а экологические - продолжаются

«Я знаю, что прежде чем выкинуть бутылку, надо её помыть, снять этикетку и смять. А ещё, что не весь пластик можно переработать. Мы с мамой теперь вместе смотрим и собираем пластиковые разные штуки, уже три пакета собрали, а раньше всё выкидывали», - второклассник Миша Овсянников с удовольствием делится, как начал воплощать в жизнь приобретенные во время эко-урока знания.

Весь июнь левобережный региональный оператор рассказывал о второй жизни отходов, проводил экологические викторины и игры в пришкольных летних лагерях двух школ советского района Красноярска.

«Опыта работы в пришкольных летних лагерях у нас еще не было. Но уроки, которые проводит наша компания в общеобразовательных школах, оказались настолько интересными и востребованными, что нас стали приглашать и на другие площадки. Мы сталкиваемся с тем, что не только дети, но и их учителя узнают для себя много полезного и нового. Дети, в свою очередь, приходят домой и начинают делиться увиденным с родителями, применять на практике полученные знания. Так и формируется, пусть и не быстро, экологически осознанное общество», - рассказывает Юлия Комиссаренко, руководитель отдела по связям с общественностью «Красноярской рециклинговой компании».

В общей сложности на 12 экологических уроках побывало 240 ребятишек. А уже в августе специалистов компании ждут в детском санатории «Пионерская речка», есть запросы на экологические лекции по грамотной сортировке вторичных отходов и для взрослых красноярцев.