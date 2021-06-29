В Красноярске краевая клиническая больница ограничивает прием пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская краевая клиническая больница вводит ограничения на очную консультативно-диагностическую помощь, а также на плановую госпитализацию пациентов, уточняют в ККБ. Эта меря связана с новой волной коронавируса в регионе.

- Как сказано в приказе, подписанном главным врачом, эта вынужденная мера вводится «в целях усиления мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях эпидемической ситуации, в связи с организацией временных инфекционных госпиталей и дефицитом кадрового потенциала», - передают в пресс-службе больницы.

На период действия ограничений консультации узких специалистов перейдут в формат телемедицинских. Предварительная запись на плановую госпитализацию возобновится также после завершения санитарно-карантинных мероприятий.

Оказание помощи в круглосуточном и дневном стационаре также ограничено – до особого распоряжения. В список исключений попали:

- проведение гемодиализа в дневном стационаре;

- госпитализация с заболеваниями и состоянием здоровья, угрожающем здоровью или жизни пациента.

Фото: Красноярская клиническая больница

- Другими словами, с 1-го июля в краевой клинической больнице медицинская помощь будет оказываться пациентам только в неотложных и экстренных случаях, - добавили в ККБ.