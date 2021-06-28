Владимир Потанин: «Все наши проекты в Красноярском крае направлены на его устойчивое развитие»

Глава «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор Красноярского края Александр Усс подписали соглашение. Фото: пресс-служба компании «Норникель»

Красноярский край и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации инвестиционных проектов. Подписи под документом поставили президент компании Владимир Потанин и глава региона Александр Усс.

«Норникель» с краем связывают давние партнерские отношения, он является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Доля платежей металлургического гиганта в консолидированный бюджет края в 2020 году составила около 25,5 % - это 71,02 миллиардов рублей.

Имея за плечами большой опыт, компания считает, что обязательное условие для устойчивого и эффективного развития бизнеса – это неуклонное следование принципам социальной и экологической ответственности. И поэтому выстраивает эффективные взаимоотношения с руководством тех регионов, где находится ее производство.

Инвестиционный проект, о котором идет речь, - «Строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты «Заполярная» («Южный кластер»). К 2027 году за счет расширения карьера открытым способом и подземной выработки добыча руды в шахте увеличится в 7 раз и составит до 9 миллионов тонн.

Результатом станут: увеличение прибыли компании и поступлений в бюджет, дополнительные 2 тысячи рабочих мест в Норильском промышленном районе, улучшению экологической обстановки, повышение производительности труда – и в целом усиление промышленного потенциала и рост экономики Красноярского края.

В рамках соглашения правительство края предлагает меры поддержки в области налоговых льгот и совершенствование местного законодательства. Со своей стороны «Норникель» планирует до конца 2028 года инвестировать не менее 7,13 миллиардов рублей в социально-экономическое развитие края.

Фото: пресс-служба компании «Норникель»

А это целый список направлений, например, образовательные и научные программы в вузах (в том числе при подготовке высококлассных специалистов для компании и отрасли в целом). Поддержка науки и инноваций. Поддержка объектов малого и среднего предпринимательства, в том числе производящих продукцию, востребованную для нужд компании и при этом достойно конкурирующую на рынке. И, конечно же, внимание к социальной и культурной сфере: спорт, здравоохранение, комфортная городская среда и другие.

- Решение масштабных задач в таком большом и стратегически важном для России регионе, как Красноярский край, невозможно представить без взаимодействия государства и крупного частного бизнеса, - прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин. - Настоящее соглашение – это очередной последовательный шаг в развитии государственно-частного партнерства. И мы рады, что краевые власти делают этот шаг в сторону ответственных инвесторов. Все наши проекты в Красноярском крае направлены на долгосрочный рост и устойчивое развитие региона. Мы видим поддержку региональных властей в создании благоприятного климата для инвесторов и готовы инвестировать в масштабные проекты в интересах всего Красноярского края.

Со своей стороны губернатор Красноярского края Александр Усс подтвердил, что край и компания заинтересованы в конструктивном диалоге и предметном сотрудничестве:

- Этот проект, именуемый «Южным кластером», в том числе направлен и на решение стратегических задач, поставленных президентом страны, в части развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 миллионов тонн в год. Подписанное соглашение закрепляет прежние намерения. Компания подтверждает интерес к реализации инвестиционных проектов на территории Красноярья. В свою очередь правительство края будет создавать благоприятный инвестиционный климат, разрабатывать предложения по государственной поддержке промышленной деятельности, совершенствовать законодательство в этой сфере.