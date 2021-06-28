Где провести отпуск в Красноярском крае?

Едем на север

Енисейск. Город, где сохранилась уникальная северная архитектура. Енисейск старше Красноярска: отряды казаков – покорителей Сибири продвигались от Северного ледовитого океана на юг материка. Когда-то Енисейский острог был самым мощным экономическим и культурным центром региона. К 400-летнему юбилею города реставраторы совершили чудо: они привели в порядок удивительные по красоте енисейские церкви, а несколько храмов – например, Церковь Троицы Живоначальной – восстановили из руин.

Удивительные храмы Енисейска были восстановлены к 400-летию города. Фото: https://visitsiberia.info

Что посмотреть и поделать в Енисейске. Прогуляться по историческому центру и погрузиться в жизнь сибирского купечества. Посмотреть храмы города – как по одному, так и в ходе обзорной экскурсии. Обязательно зайти в Спасо-Преображенский мужской монастырь – один из старейших в Сибири. Съездить на Монастырское озеро и попробовать легендарную енисейскую уху.

Коллекция енисейского Музея рубанка внесена в книгу рекордов Гиннесса. Фото: https://visitsiberia.info

Посетить городские музеи: кроме государственных, где можно подробнее узнать о зарождении Енисейской Сибири, есть несколько интересных частных экспозиций: музей рубанка (его коллекция внесена в книгу рекордов Гиннесса), фотоизба с уникальными предметами быта енисейцев нескольких поколений, подворье ямщика – музей шорного дела.

Благодаря семье Павловых, в 2014 году в Енисейске открылся частный музей «Подворье ямщика». Фото: https://visitsiberia.info

Лесосибирск. Да, по дороге в Енисейск можно остановиться в Лесосибирске и заглянуть на Маклаковское подворье – это музей, который воссоздает обстановку крестьянского дома XVII века, дома обычных жителей деревни Маклаково, рыболовов, охотников и земледельцев, чтобы узнать, как небольшая сибирская деревня «выросла» в один из центров лесной промышленности России.

Собираемся на юг

Шушенское. Во времена СССР сюда летали самолеты со всего Союза, чтобы жители большой страны смогли взглянуть на условия ссылки Ленина. Сейчас Шушенское – крупный этнокультурный центр, да и просто вкусное место. Клубничные плантации в селе Субботино, которое находится недалеко от Шушенского, известны уже, кажется, на весь мир, а субботинская земляника стала самостоятельным брендом. Туристы, отправляющиеся в Шушенское, обязательно заезжают в Субботино, чтобы прикупить несколько ящиков ароматной и свежей ягоды.

Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское». Фото: https://visitsiberia.info

Что посмотреть. Конечно же, историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское». Здесь можно не только узнать о жизни крестьян, но и «примерить» ее на себя: в комплексе «Новая деревня» можно остановиться на некоторое время в одной из шести крестьянских усадеб. В музее воссозданы культурные стили разных регионов Сибири: ангарская деревня и староминусинское подворье.

В подворье шушенского музея-заповедника можно «примерить» на себя жизнь сибирских крестьян. Фото: https://visitsiberia.info

Минусинск. Еще одна архитектурная достопримечательность Сибири. Центр города – это оживший XIX век. Здесь можно увидеть «Малый Сибирский Зимний дворец» и оценить роскошь первого каменного жилого здания в городе – дома купчихи Беловой.

В 2023 году Минусинск отметит свой 200-летний юбилей. Фото: https://visitsiberia.info

В Минусинске находится единственный в Красноярском крае музей декабристов: город был одним из мест ссылки участников восстания на Сенатской площади. Еще одно интересное место в городе – музей автомототехники времен СССР.

Музей декабристов в Минусинске. Фото: https://visitsiberia.info

Полезно помнить и про озеро Тагарское с целебной минеральной водой и грязями. Отдохнуть и восстановиться можно как в санатории «Сосновый бор», так и самостоятельно.

К августу поспевают знаменитые минусинские помидоры – крупные и сладкие. Фермеры и садоводы-любители специализируются на их выращивании уже несколько десятилетий.

Краснотуранский район славится своими песчаными пляжами на Красноярском море. Если хочется просто лежать, загорать и купаться – вам точно сюда. Здесь можно с комфортом разместиться на одной из баз отдыха или же жить в палатке, если хочется единения с природой.

Красивые пейзажи Ергаков притягивают туристов и вдохновляют художников. Фото: https://visitsiberia.info

Ергаки. Кто хочет насладиться красивыми пейзажами и активным отдыхом, едет сюда. За пешими походами от одного дня и до длинных маршрутов. Здесь учатся альпинизму, умываются водой из Малахитовой ванны, медитируют, пишут картины или любуются звездами. И просто снимают красивые фотографии: фототуры в Ергаки – одно из самых популярных развлечений.

На запад, на воды

Шарыповские озера. Если вы не в курсе, редакция «Комсомолки» расскажет: в Шарыповском районе Красноярского края находятся 273 озера! А самые известные из них – это Большое, Круглое, Инголь и Линёво. Вода в этих озерах считается целебной.

Целебные шарыповские озера. Фото: https://visitsiberia.info

Озеро Большое в народе чаще называют Парное: во-первых, на берегу находится деревня Парная, во-вторых, летом вода в озере отлично прогревается. Пожалуй, это самое популярное озеро в районе, на его берегах построены туристические базы и кемпинги на любой вкус.

Озеро Линёво известно меньше, но так же удобно для купания: берега пологие, а сам водоем неглубокий.

Прозрачный Инголь похож на наполненную водой большую чашу. Фото: https://visitsiberia.info

Инголь чаще сравнивают с Байкалом: очень прозрачная мерцающая вода, а благодаря высокому содержанию в ней серебра водоем не цветет осенью. https://visitsiberia.info/ozero-ingol.html

А вот озеро Круглое – загадка природы. Во-первых, оно овальное. Во-вторых, вода в нем поднимается на 30 метров выше, чем в соседнем озере Малое. В-третьих, оно очень, очень глубокое.

По Енисею от самого края

От Тувы до самого Ледовитого океана, через весь Красноярский край течет одна из самых длинных и полноводных рек мира - Енисей. Вдоль реки расположено множество памятников истории и уникальных природных объектов нашего региона.

По Енисею до Крайнего Севера. Фото: https://visitsiberia.info

Если не долго и красиво, то по Енисею можно поехать на обзорную экскурсию Красноярска, доехать до Дивногорска, посмотреть с воды Красноярскую ГЭС. Но если у вас в запасе 8-10 дней отдыха, можно собраться и в более длинное плавание на север Красноярского края – через Енисейск, Ярцево, Туруханск и Игарку, до Дудинки и Норильска.

Плато Путорана - завораживающее зрелище. Фото: https://visitsiberia.info

От крайней точки маршрута уже «рукой подать» и до плато Путорана – одно из природных чудес в самом сердце России и гордость нашего региона, территория гор, десятка тысяч озер, бурных рек и тысячи водопадов... И такие экскурсии тоже есть – их можно посмотреть здесь https://visitsiberia.info/plato-putorana-instrukcziya-po-primeneniyu.html

Чем заняться этим летом, посмотреть все маршруты, стоимость, места проживания и питания можно на сайте Туристского информационного центра Красноярского края visitsiberia.info

Ведь они посвятили Лету 2021 большой дайджест https://visitsiberia.info/leto-v-krae.html