В красноярском аэропорту рассказали о самых важных вопросах, связанными с правилами перелета во время эпидемии коронавируса

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В последнее время у путешественников, совершающих полеты по России или за границу, появляется множество вопросов, связанных с коронавирусом. В течение последних 1,5 лет появилось множество правил и ограничений, которые нужно неукоснительно соблюдать.

Красноярский аэропорт дал подробные ответы на самые важные и популярные вопросы, касающиеся прививочных сертификатов, ПЦР-тестов и множество других тонкостей путешествий воздушным путем.

Кто должен сдавать ПЦР-тест перед полетом?

ПЦР-тест требуется только при вылете за границу. При перелетах по России такой анализ сдавать не нужно.

Можно ли сдать ПЦР-тест в красноярском аэропорту?

Да, в международном аэропорту можно провести тестирование, но результат будет известен в период от 12 до 48 часов, экспресс-тестов там нет.

Потребуется ли сертификат о вакцинации против ковида для перелётов?

Такой сертификат для перелетов по России и за границу не нужен

Пустят ли в самолет без ПЦР-теста и прививки, если пассажир летит в Краснодарский край?

Улететь на самолете можно без теста и прививки, это все потребуется уже в самом Краснодарском крае при заселении.

Можно ли привитым от коронавируса не сдавать ПЦР-тест перед полетом в Турцию?

Только при условии сертификата, полученного не позднее, чем за 14 дней до вылета, где будет указана полная вакцинация.

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