В старом доме в Ачинске при взрыве обогревателя пострадал ребенок. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Мощный хлопок произошел сегодня, 26 июня, в Ачинске на улице Голубева в 15:11 часов по местному времени. В старенькой двухэтажке на 6 квартир разгерметизировался электрический бойлер. Иными словами, его разорвало с такой силой, что на первом этаже, где он стоял, вынесло входные двери и выворотило оконные рамы.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Поскольку это суббота, жильцы находились дома. Пострадала 12-летняя девочка, понадобилась медицинская помощь – ее доставили в городскую больницу. О ее состоянии пока ничего не известно. Самостоятельно эвакуировались 9 человек.

- На месте работают оперативные службы. Всего привлечено 19 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек, 2 единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Так же на месте работают сотрудники полиции. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего. Жильцам были предложены временное жилье, но они от него отказали и разместились у родственников и знакомых.

Добавим, что здание считается аварийным, можно ли этот факт как-то привязать к произошедшему, пока неизвестно.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница разрушенного взрывом газа дома в Красноярске спаслась, задержавшись в магазине

Дом на Кандагарской, 3 в Красноярске до сих пор под оцеплением. Накануне здесь произошел взрыв бытового газа. Все случилось в 21.00 по местному времени, когда ничего не подозревавшие жители трехэтажки готовились ко сну. В квартире №11 на втором этаже, где жил одинокий пожилой мужчина, раздался оглушающий хлопок. В считанные секунды половина здания сложилась, словно карточный домик – полностью разнесло северную и восточную части (подробности).

В Красноярске в одной из квартир произошел взрыв газа: есть пострадавшие

В Красноярске сегодня, 28 декабря, в панельном доме №5а на улице Мичурина раздался взрыв. В квартире №38 на пятом этаже произошел хлопок газа. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю. Проникать в квартиру, где случилось ЧП, пожарным пришлось по автолестнице, так как входная дверь была деформирована (подробности).