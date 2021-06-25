В Заполярье становится непрестижным быть непривитым

«Норникель» формирует в своих подразделениях коллективный иммунитет Фото: Мария ЛЕНЦ

Третья волна коронавируса, увы, наступила: кривая статистики идет вверх, возвращаются инфекционные госпитали, врачи вновь уходят в «красную зону». Можно ли было остановить и повернуть ковид вспять уже этой весной? Можно, если бы население отправилось в поликлиники сразу же, как началась массовая вакцинация. Поскольку проводить принудительную вакцинацию по закону нельзя, важную роль в запущенном процессе играет грамотная мотивация.

Компания «Норникель» еще в апреле этого года развернула кампанию под названием «Сократи дистанцию – сделай шаг». Главная цель – развенчание мифов о вакцинах, побуждение людей к ответственному отношению к своему здоровью, попытка донести до сознания населения простую истину: шаг каждого в сторону вакцинации приближает нас к долгожданному сокращению дистанции между людьми. Для этого используют все: и наружную рекламу, и круглосуточную горячую линию для консультаций населения со специалистами, и видеоролики с информационными сюжетами на телевидении и социальных сетях.

Подмечено, что коллективы предприятий быстрее и охотнее осмысливают важность прививки, если видят перед собой наглядный пример своего руководства. Пример сотрудникам горно-металлургического гиганта подал сам президент Владимир Потанин, он сделал прививку от COVID-19 еще в апреле.

- Главное, чего мы лишились в результате пандемии – это нормального общения, возможности встречаться, разговаривать. Поэтому для нас это было важное решение – вакцинироваться. Мы устали от этой социальной дистанции, хочется ее уже как-то разорвать, сделать шаг навстречу друг другу, - поделился мнением глава «Норникеля».

В Заполярном транспортном филиале "Норникеля" вакцинировано уже почти 80 % сотрудников. Фото: "Норникель"

В компании десятки подразделений, в каждом идет работа по формированию коллективного иммунитета. Взять, к примеру, Заполярный транспортный филиал, который занимается обслуживанием морского порта в Дудинке.

- Первое, что мы сделали, это наладили массовую информационно-разъяснительную работу с людьми. Важную роль сыграл личный пример – я и другие руководители, заместители подразделений поставили прививки, - рассказывает директор ЗТФ Алексей Новаков. – Вначале для прохождения вакцинации приходилось ездить в Норильск, Кайеркан, но мы организовали для людей транспорт. Позже стали прививаться в Дудинке. Отдельный сотрудник получил функционал оператора: он собирал всю информацию о привитых и тех, кто планирует это сделать, координировал процессы. Такая агитация быстро позволила вакцинировать первые 25 % сотрудников.

Не обошлось и без ковид-диссидентов. Большинство из них – это женщины, которые доверяют блогерам и сомнительным экспертам из «Инстаграма» и «Тик-тока» больше, чем официальной информации. Пришлось искать способы и подходы. Самых ярых антипрививочников постарались не допустить к коллективным обсуждениям, чтобы не сеяли сомнения. Для убеждения сомневающихся подключили тех, кто имеет уважение и авторитет в коллективе и уже сделал прививку. Среди тех, кто пока не получил вакцину, в основном, люди, имеющие медицинский отвод. На сегодняшний день коллективный иммунитет Заполярного транспортного филиала составляет 1050 человек, это 79 %. Цель – выйти на все 100 в ближайшее время.

И, кстати, подразделения-передовики, где процент вакцинированных растет быстро, поощряется премиями, а работникам дают отгул на другой день, чтобы отдохнули, провели время с семьей и еще раз убедились, что жить без страха перед болезнью – это здорово. Следом за ними на таком позитиве и члены семей записываются на прививку.

- В результате всех принятых мер в Заполярном транспортном филиале «Норникеля» сформировалось четкое убеждение: быть непривитым – непрестижно, – подвел итоги Алексей Новаков.