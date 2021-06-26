Последние новости Красноярска на 25 июня 2021: экстренная посадка самолета, результаты ЕГЭ и новый пункт вакцинации Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 25 июня 2021.

Стали известны причины экстренной посадки самолета рейса Красноярск – Сочи

Самолет рейса Красноярск-Сочи приземлился в Новосибирске. Пассажиров разместили в здании терминала, а специалисты отправились исследовать автобус. Повреждений самолет не имел. (подробнее)

Красноярским выпускникам стали известны результаты ЕГЭ

Красноярские выпускники неплохо справились с ЕГЭ. Так, 62 ученика набрали 100 баллов по литературе, а 21 человек – химию, экзамен по которой считается одним из самых сложных. При этом, абитуриенты сдали еще не все дисциплины. На очереди ИКТ и информатика. (подробнее)

В красноярском зоопарке откроют пункт вакцинации от COVID-19

Очередной внебольничный пункт вакцинации открылся в Красноярске. На этот раз – в парке флоры и фауны «Роев ручей». Работать медпункт будет с 12 до 19 часов ежедневно. (подробнее)

В Красноярске с начала пандемии сняли с линии более 570 автобусов и троллейбусов

В Красноярске с начала пандемии сняли с линии более 570 автобусов и троллейбусов. И составлено 133 протокола на пассажиров и экипажи за нарушение масочного режима. (подробнее)

В Красноярске водителя электросамоката отправили на 10 суток в спецприемник за управление в нетрезвом виде и без прав

В спецприемник Красноярска на 10 суток отправится водитель электросамоката. Мужчину задержали за отказ проходить медицинское освидетельствование, хотя по всем признакам он был сильно пьян. Поймали лихача в Зеленой Роще.(подробнее)