Стали известны причины экстренной посадки самолета рейса Красноярск – Сочи Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолет рейса Красноярск – Сочи вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел накануне, 24 июня. На борту самолета Boeing 737-900 авиакомпании «Икар» находились 178 пассажиров и 7 членов экипажа. Во время полета сработала сигнализация пожара первого багажного отделения. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту, способном принимать самолеты подобного класса, им оказался «Толмачово». В 16:07 часов по местному времени «Боинг» благополучно приземлился.

- При обследовании воздушного судна очагов возгорания не обнаружено, самолет каких-либо повреждений не имеет, пострадавших нет. По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку с целью установления обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. Также свою проверку организовала и транспортная прокуратура.

Добавим, стало известно, что пассажиров разместили в здании терминала. За ними прилетел резервный борт и вскоре после полуночи они вылетели из Новосибирска в пункт назначения.