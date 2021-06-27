В Хакасии ввели обязательную вакцинацию для «групп риска»

Препаратов для прививок в республике хватает: в Хакасию пришло 8 000 доз вакцины, следующая партия - 10 500 доз. Фото: Мария ЛЕНЦ

Хакасия пополнила ряды регионов, в которых ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. О такой перспективе накануне выходных заявляла на заседании регионального оперштаба главный санитарный врач Хакасии Татьяна Романова.

И вот, постановление подписано:

- Я, главный государственный санитарный врач по республике Хакасия Романова Татьяна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости COVID-19, отмечаю, что ситуация по данной инфекции в республике расценивается как неблагополучная. Постановляю организовать проведение профилактических прививок.

В категории для обязательной вакцинации входят те, кто работает с большим кругом людей — продавцы, кондукторы в автобусах и так далее. За отказ грозит отстранение от работы без сохранения зарплаты.

Но, как и в других регионах, отказаться от вакцинации могут люди, у которых имеются медицинские противопоказания.

К сожалению, сейчас в Хакасии один из самых высоких в стране темп распространения COVID. Общее число зарегистрированных летальных случаев в регионе с начала года – 214. С начала года зарегистрировано 6 982 случая инфицирования.

- Темпы распространения коронавируса в Хакасии растут, - сообщают в правительстве республики. - Число госпитализаций растет, свободный коечный фонд, отведенный под ковид-пациентов, сокращается. Вакцинация – надежный способ защитить себя и окружающих. Вирус сейчас стал агрессивнее.

Хорошо то, что препаратов для прививок в республике хватает: в Хакасию пришло 8 000 доз вакцины, следующая партия - 10 500 доз.

- Важно, чтобы руководство предприятий и организации, независимо от форм собственности, позаботилось о формировании иммунитета у себя на местах, оформляя коллективные заявки на вакцинацию, - говорят в региональном минздраве. - Выездных бригад хватает,чтобы обеспечить эту потребность, и по мере необходимости Министерство здравоохранения наращивает число мобильных прививочных пунктов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Туве - массовое заражение коронавирусом в детском лагере

ЧП случилось в стационарном детском лагере «Байлак», расположенного на берегу озера «Чагытай». По данным СК, в лагере находилось 174 ребёнка и 33 работника.

- ПЦР-методом выявлено активное заболевание у 66 детей, а также 8 сотрудников лагеря, - подтвердили в региональном следкоме. - В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания. Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в детском лагере.

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