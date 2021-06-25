Лучше дома: на грядущих выходных в Красноярске похолодает до +9 градусов, и пойдут дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным гидрометцентра, в субботу, 26 июня, в Красноярске дневная температура составит скромные +19 градусов. Небо затянет тучами, о солнце можно будет забыть. Временами будет моросить дождь. Вероятность осадков – 91%. «Вишенкой на торте» станет неприятный юго-западный ветер с порывами от 3 до 9 метров в секунду. Словом – ситуация откровенно безрадостная.

Ночью – и того хуже. Осадки останутся, как и облачность. А к пасмурности добавится похолодание до +9 градусов. Зато стихнет ветер, но несильно – до 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 734-735 мм рт.ст.

В воскресенье, 27 июня, ситуация изменится мало. Днем все те же +19, все та же пасмурность – хмурое небо и дожди. Вероятность осадков – 87%. Немного стихнет ветер – до 2-6 метров в секунду, но едва ли это сильно обрадует на общем фоне.

Ночь обещает быть холодной. Синоптики ожидают около +10 градусов. Погода останется пасмурной, но бесконечные дожди, наконец, прекратятся. Сила ветра останется на том же уровне. Атмосферное давление в течение дня составит около 735 мм рт.ст.

Коллеги из GISMETEO также не сулят ничего хорошего. В субботу днем синоптики прогнозируют около +20 градусов, тучи, дожди и временами даже грозы. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Ночью – около +12 градусов, дожди и тучи. Грозы также не исключены. Атмосферное давление – 739-742 мм рт.ст.

В воскресенье принципиальных погодных изменений не предвидится. Днем – до +19 максимум. Вновь дожди, грозы и плотные тучи. Ветер чуть стихнет, но порывы могут достигать 8 метров в секунду. В темное время суток прилично похолодает – до +10 градусов. Небо устанет поливать Красноярск, а ветер слегка стихнет.