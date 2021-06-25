Последние новости Красноярска на 24 июня 2021: очереди в пункты вакцинации, самая длинная лестница в России и секреты страховки от клеща Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости на 24 июня 2021.

«Заработать иммунитет можно двумя способами»: в красноярских пунктах вакцинации образовались гигантские очереди

Коронавирус продолжает свое печальное шествие по краю. В связи с этим, чтобы быстрее вакцинировать население, в Красноярске появились внебольничные пункты вакцинации. И люди пошли в них. Так, в медпункт в «Планете» образовались внушительные очереди. (подробнее)

Красноярцам пообещали построить самую длинную лестницу в России

Лестница будет вести к самой вершине Торгашинского хребта. Более того, сооружение станет не только самым длинным в России, но и войдет в пятерку самых длинных в мире! Также сюда продлят автобусный маршрут, расширят дорогу и отремонтируют мост. (подробнее)

История одного укуса, или чего не договаривают компании при оформлении страховки от клеща

Журналистка на своем опыте узнала, что входит, а что не входит в страховку от клеща. Женщину укусили во время похода на Столбы. И даже несмотря на страховку, раскошелиться ей пришлось прилично. (подробнее)

В Красноярске кондуктор вытолкала пассажирку из маршрутки и избила ее

Все случилось в автобусе 38-го маршрута на улице Киренского. Кондуктор вывела пассажирку на улицу, где жестоко избила. Пресечь избиение пытался некий мужчина, но безуспешно. После экзекуции автобус уехал, словно ничего и не было. (подробнее)

В закрытой зоне «Столбов» заблудились два красноярских туриста

Приключения на свою голову нашли два 19-летних туриста. Ребята решили погулять по закрытой части нацпарка, но свои силы не рассчитали. В итоге молодые люди потерялись, а искать их пришлось спасателям. (подробнее)