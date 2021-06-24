Красноярцам пообещали построить самую длинную лестницу в России. Фото: правительство края

Туризм может стать значимым сектором экономики, если населению предложить такой продукт, от которого оно не сможет отказаться. И тогда ничто не заставит его сидеть по домам. А уж в Красноярском крае есть что показать – от Северного ледовитого океана до Саян. И спрос будет – только предложите.

Как рассказали в правительстве края, в прошлом году территории получили 65 миллионов рублей на развитие туристской инфраструктуры. В 2021 году объем такой поддержки увеличен до 75 миллионов рублей. И это не считая частных инвестиций, которые сегодня все чаще стали вкладывать предприниматели. Также в 2020 году бюджет поддержал на 56 миллионов рублей в виде субсидий и грантов местных туроператоров.

О планах развития туризма в регионе на заседании правительства рассказала руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина. Она отметила, что в условиях ковидных ограничений отметился всплеск интереса россиян к внутреннему туризму. Поэтому важно сейчас привлечь внимание желающих путешествовать к Красноярскому краю.

В ближайших планах краевых властей – обновить причальную инфраструктуру на Енисее. Есть предложения по обустройству причалов: на Речном вокзале Красноярска, в районе ТЦ «Красноярье», в Дивногорске, на Красноярском водохранилище и возле Успенского монастыря. Прорабатывается возможность запустить электросуда для прогулок по Енисею. Планируется поставка шести судов на электротяге вместимостью 130 пассажиров, а также обустройство соответствующей инженерной инфраструктуры.

Продолжится благоустройство популярных мест отдыха. В частности, большой проект будет реализован на Торгашинском хребте – сюда будет продлен автобусный маршрут, расширят автодорогу, отремонтируют мост и дамбу. А главной достопримечательностью станет лестница, ведущая к самой вершине Торгашинского хребта.

- Эта лестница станет самой большой в России и пятой в мире по длине. Но мы постарались сделать так, чтобы подниматься по ней было не очень сложно, по пути будет несколько площадок отдыха, мини-смотровых, – пояснила Юлия Верхушина.

- Пожалуй, впервые в истории Красноярского края мы можем констатировать появление полноценной государственной политики в сфере туризма. Это не просто какие-то разовые меры поддержки туроператоров и приложение усилий к отдельным проектам, а системный подход. Красноярский край имеет поистине безграничный туристический потенциал, и мы обязаны его эффективно реализовать, - прокомментировал тему председатель краевого правительства: Юрий Лапшин.