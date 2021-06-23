В Якутии аномальная грозовая активность: ввели режим ЧС из-за огромного числа пожаров

Фото: скриншот из видео Авиалесоохраны

В Якутии наблюдается высокая грозовая активность. Из-за разгула стихии каждый день в труднодоступных районах республики возникает от 10 и более лесных пожаров. Порой, огонь подходит вплотную к населенным пунктам.

Так, только за прошедшие сутки в регионе обнаружили 20 пожаров, а ликвидировано всего 7. И что самое интересное, ни в одном возгорании не было вины человек, все – из-за гроз.

Сейчас лесные пожарные тушат 52 воспламенения на общей площади в 35 тысяч гектаров. При этом ликвидированы пожары на площади 13,9 тысяч гектаров.

В пресс-службе авиалесоохраны сообщают, что в текущем сезоне более 70% всех пожаров в лесах произошли из-за грозовой активности. С огнем борются парашютисты-пожарные, совершающие прыжки с самолетов АН-2. Для точности приземления, парашютисты прыгают с малой по их меркам высоты – «всего» 1 километр.

Помимо этого, пожарные прокладывают в труднодоступных лесных зонах минерализованные полосы. Делается это взрывом с применением детонатора высокой мощности.

- На тушении работают около 1 тысячи человек, в том числе помощь Якутии в тушении оказывают около 400 парашютистов-десантников Федеральной, Приморской и Хабаровской Авиалесоохраны. Задействовано 200 единиц наземной техники. Для разведки обстановки и тушения пожаров Якутской Авиалесоохраной привлечено около 20 самолетов и вертолетов, - добавили в пресс-службе Авиалесоохраны.