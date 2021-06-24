Последние новости Красноярска на 23 июня 2021: «портрет» больного коронавирусом, апелляция убийцы семьи и суд над сутенерами

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 23 июня 2021.

Специалисты раскрыли «портрет» типичного красноярца, заболевшего коронавирусом

По информации Роспотребнадзора, чаще всего ковидом в регионе заражаются служащие и рабочие от 30 до 49 лет. А главной причиной заболеваемости является пренебрежение мерами предосторожности. Единственный выход – иммунизация. (подробнее)

В Красноярске геймер-убийца семьи на Щорса решил обжаловать пожизненное заключение

Иван Ежов, убивший целую семью на улице Щорса в Красноярске решил, обжаловать свой приговор. Сейчас его адвокат готовит документы для подачи апелляции. Он надеется когда-нибудь выйти на свободу. (подробнее)

Занимались частным извозом, но клиенты были одни и те же: дело красноярских сутенеров дошло до суда

Подходит к концу история, начавшаяся еще 3 года назад. Жительница Красноярска завлекала девушек в работу в сфере интим-услуг, а ее четверо помощников развозили женщин и принимали заказы. В итоге всех поймали. И теперь компания ждет суда. (подробнее)

Почему коронавирусом болеют уже привитые: ответ заслуженного врача России, после которого все станет понятно

Доктор медицинских наук Марина Петрова рассказала, почему болеют после прививки. Если кратко, то все дело в том, что у человека не успевает сформироваться иммунитет. (подробнее)

Мэр Красноярска Сергей Еремин поставил первую прививку от коронавируса

Градоначальник поставил первый компонент вакцины Спутник V. При этом ранее он уже болел коронавирусом. Болезнь протекла не очень сильно и через две недели глава Красноярска вернулся к работе. Решение поставить прививку Еремин объяснил ответственность перед красноярцами. (подробнее)