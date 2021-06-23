Спасибо, что жива: страшное ДТП на собственном опыте

Фото: Мария ЛЕНЦ

Работая корреспондентом в «Комсомольской правде»-Красноярск, довольно часто я пишу о серьезных ДТП, регулярно просматриваю десятки фото и видео покореженных машин. Как будущий водитель и профессиональный пассажир, я даже не задумывалась, что сама могу стать непосредственным участником такой истории.

Не всегда описываемые мною аварии заканчиваются благополучно – водители, пассажиры и прохожие могу травмироваться или, хуже того, погибнуть. Мне же «повезло», я осталась цела и практически невредима, несмотря на разбитую чуть ли не вдребезги машину.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Представьте себе такую картину: вы возвращаетесь домой на автомобиле (как пассажир), за окном красивый ночной Красноярск, играет ваша любимая музыка. Ваш субботний вечер удался, на воскресенье большие планы, которые бурно обсуждаются. Вы подъезжаете к перекрестку, останавливаетесь на красном светофоре и даже не подозреваете, что следующие 10 секунд будут одними из самых страшных в вашей жизни.

Столкновение было настолько внезапным, что первые несколько часов я даже не могла вспомнить этот момент, правда теперь вся эта ситуация мне снится в мельчайших подробностях.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Наш автомобиль поворачивал направо с разрешенной полосы, а на соседней, предназначенной только для поворота направо, в прямом направлении летела иномарка. Её скорость была выше разрешенной, мы же только тронулись, и еще толком ускориться не успели – ехали около 18 километров в час.

Основной удар пришелся в заднюю пассажирскую дверь автомобиля, с той стороны, где находилась я. Ещё немного зацепило мою переднюю дверь, отчего сработала боковая подушка безопасности.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Все произошло за доли секунды – резкий грохот (столкновение), хлопок справа (сработала правая боковая подушка безопасности), ощущение, что обожгло правое ухо и головная боль (я всё-таки ударилась головой, но, спасибо подушке, не так сильно, как могла бы, даже не разбила). В это время в голове было просто перекати поле. Никаких страхов, образов «вся жизнь пролетела перед глазами» и прочего. Просто шок и непонимание где я.

От удара наш автомобиль развернуло, он набрал +9 километров к имеющейся скорости и «полетел» на тротуар. К великому счастью, там не было людей, иначе неизвестно, чем бы еще все это кончилось. Только дерево, в которое мы благополучно въехали. Еще столб, но его как-то удалось объехать. Каким образом? Для меня это большая загадка .

Момент, когда мы въезжаем в дерево, тоже очень хорошо отпечатался в памяти. Я не понимала, почему мы не тормозим, а просто несемся прямо. Кричала сильно: «Там дерево, тормозииииииии!!!». Вот тогда в голове что-то щелкнуло, резко стало страшно. Скорость в 27 километров воспринималась как очень высокая. Оказывается, за эти коротенькие мгновения успевает промелькнуть невероятно большое количество мыслей. Я успела испугаться, подумать, что нужно тормозить, и даже пришла мысль, что это конец и я сейчас умру.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Зато каким приятным было осознание, что после удара автомобиля об дерево я осталась жива. Это такая невероятная мысль «ЖИВА!». Правда она почти сразу же сменилась кучей нецензурных – выбраться со своей стороны я не могла, дверь заклинило. Ощутила резкую боль в правом плече – всё-таки и им еще ударилась. Добралась до улицы и увидела все повреждения со стороны. Там, мне кажется, поток отборного мата был нескончаем, причем уже вслух.

Интересное наблюдение, 99% очевидцев и проходящих мимо людей бурно обсуждали предстоящий ремонт авто, виновника ДТП и как же пострадавшей стороне, то есть нам, не повезло. Ну и конечно же всё снимали на камеры. Я, пока выбиралась из машины, почувствовала себя кинозвездой - столько фотовспышек я видела только на пресс-конференциях.

Из всей толпы «зевак», всего двое спросили о самочувствии, предложили водички и вызвать скорую, которая, благо, не понадобилась.

В заключении хочу дать один совет и искренне надеюсь, что он вам не понадобится. Вызывать ГИБДД, пожарных и прочие спецслужбы лучше через номер 112 – в 0:33 я не смогла дозвониться ни по одному номеру (в скорую не звонили), кроме экстренного. Везде слышала только гудки и сброс звонков.

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