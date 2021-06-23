Сохранить дух и традиции

В этнографическом музее проходят проходят экскурсии и мастер-классы. Фото: Енисейский педагогический колледж

Каждый день – событие

Повод для беседы с Еленой Альбертовной выдался достойный – в этом году Енисейскому педагогическому колледжу исполняется 90 лет. Часовое интервью и без малого вековую историю трудно вместить в одну статью, но постараемся рассказать о некоторых моментах жизни колледжа. Если говорить сухим языком фактов, то в 1931 году в Енисейске открылся педагогический техникум народов Севера им. А.С. Бубнова. Тогда отделений было четыре – туземное, русское, заочное и татарское. Сегодня колледж готовит специалистов по пяти специальностям: изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, педагогика дополнительного образования, прикладная информатика.

– Для студентов мы создаем насыщенную образовательную среду. Это и подготовка по профессиональным модулям ФГОС СПО, и разнообразная воспитательная работа. Внеучебные мероприятия – отдельная тема. Ни дня не обходится без события! На протяжении всей своей истории колледж занимает активную жизненную позицию. Будущий педагог должен хорошо знать своей предмет и обладать нравственными качествами. Поэтому большое внимание уделяем воспитанию – нравственному, патриотическому, – говорит Елена Булах.

Слет ТУТА-2021. Фото: Енисейский педагогический колледж

Колледж принимает участие в движении WorldSkills по пяти компетенциям. В январе здесь проходит Студенческий бал, в мае - Дни славянской письменности и культуры, в июне – акции ко дню рождения Пушкина. Но главное мероприятие, которое подчеркивает многогранность колледжа, – слет «Трудолюбивых. Умных. Талантливых. Активных». Своеобразный студенческий «Оскар» проводится уже более 20 лет. В этом году, 14 июня, на слете «ТУТА» награды получили лучшие студенты в 20 номинациях, среди которых «Студент года», «Лучший первокурсник», «Компьютерный гений», «Исследователь», «Волонтер года».

Коллекция старины

В колледже особая атмосфера. Оказавшись здесь, думаешь, что попал в… выставочный зал.

– Уникальность учебного заведения и в том, что это не просто здание с аудиториями, место, где учат. Когда к нам приходят гости, то удивляются – откуда картины? А это квалификационные работы наших студентов-выпускников художественно-графического отделения, – объясняет Елена Булах.

В колледже сразу два музея – истории учебного заведения и этнографический. Последний – особая гордость. Ему 11 лет и создан он по инициативе преподавателей. Начиналось все довольно прозаично – нужно было где-то выставить работы студентов. А со временем превратился в настоящее культурное и образовательное пространство, где проходят экскурсии, мастер-классы. Постепенно общими усилиями преподавателей, студентов и жителей города музей пополнился старинными утюгами, самоварами, прялками, наличниками енисейских окон.

В музее представлены самые разнообразные костюмы: повседневный, праздничный, детский, девичий, женский. Фото: Енисейский педагогический колледж

– Жемчужина музея – коллекция русских народных костюмов, сшитых руками студентов. Они ведут большую исследовательскую работу, изучают документы, источники, особенности покроя, приемы украшения, виды головных уборов, назначение костюма – мужской, повседневный, праздничный, детский, девичий, женский, – перечисляет директор колледжа. – А потом полностью воссоздают. Каждый год в коллекции появляется один-два костюма.

Готовим кадры для себя и других

Как удается сохранить дух и традиции? На этот вопрос Елена Булах уверенно отвечает – преемственность и стабильность:

– Педагогический состав – 44 преподавателя, и половина из них наши выпускники. Учились у нас, потом получили высшее образование в педагогических университетах и институтах, вернулись уже дипломированными преподавателями. Выпускающая предметная цикловая комиссия по изобразительному искусству и черчению полностью состоит из тех, кто когда-то учился в колледже. А наши выпускники работают везде – в школах городов и районов края, даже за границей. И все равно нас не забывают: приезжают в гости, проводят мастер-классы, делятся опытом, принимают участие в мероприятиях.

КОНКРЕТНО

Выпускники о колледже

Анастасия Малютина (выпуск 2011): Время обучения было чудесным, так много было интересного на уроках, столько удивительных мероприятий. Безмерно благодарна преподавателям за знания, за опыт, за вдохновение!

Анжелика Шурганова (выпуск 2018): С теплом и улыбкой вспоминаю студенческие годы. Турслеты, спортивные состязания, концерты, акции. Все это переплеталось с учебным процессом, практиками и профессиональными конкурсами. В колледже работают необыкновенные люди! Спасибо Вам за меня.