Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ23 июня 2021 12:52

Специалисты раскрыли «портрет» типичного красноярца, заболевшего коронавирусом

Роспотребнадзор рассказал, кому стоит бояться больше
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Специалисты раскрыли «потрет» типичного красноярца, заболевшего коронавирусом

Специалисты раскрыли «потрет» типичного красноярца, заболевшего коронавирусом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край переживает очередную коронавирусную волну. Число случаев заболевания повышается каждый день. Вот и на 23 июня зафиксировано 159 диагнозов. Краевым властям даже пришлось вводить дополнительные ограничения и отменять праздничные мероприятия, запланированные на лето.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, почему идет прирост заболеваемости и кто чаще всего заражается коронавирусом, кому стоить бояться больше.

Специалисты поясняют, что независимо от штамма, путь передачи ковида остается неизменным – вирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Всему виной пренебрежение мерами профилактики. Люди не всегда утруждают себя надеть маску, соблюсти социальную дистанцию или элементарно помыть руки.

Так, чаще всего коронавирусом болеют «синие» и «белые воротнички», то есть – рабочие и служащие. На них приходится – до 40% всех случаев.

При этом основной рост заболеваемости коронавирусом сейчас приходится на лиц среднего возраста – от 30 до 49 лет (97% всех случаев).

Таким образом можно подытожить, что типичный красноярец, заболевший коронавирусом – это служащий или рабочий среднего возраста, пренебрегающий мерами профилактики.

В ведомстве добавили, что единственный надежный способ защиты от уже надоевшей инфекции – иммунизация:

- В крае продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции. Разворачиваются пункты вакцинации вне медицинских организаций. Например, в Красноярске работают прививочные пункты в ТРЦ «Планета» и в здании железнодорожного вокзала. Иммунизация является надежным способом защиты населения от инфекции, - передают в Роспотребнадзоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему коронавирусом болеют уже привитые: ответ заслуженного врача России, после которого все станет понятно

Как мы и ожидали, в наш край пришла третья волна пандемии. В этом нет ничего удивительного. На самом деле нам еще очень далеко до того необходимого порога привитых граждан, благодаря которому могла бы прекратиться пандемия. (подробнее)

Ужесточение антиковидных мер в Красноярском крае: губернатор подписал указ о закрытии детских развлекательных зон и фуд-кортов

По итогу заседания оперативного штаба, которое прошло 15 июня, губернатором края было принято решение об усилении контроля над соблюдением мер безопасности в общественных местах. (подробнее)

Коронавирус Covid-19