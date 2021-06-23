Специалисты раскрыли «портрет» типичного красноярца, заболевшего коронавирусом

Специалисты раскрыли «потрет» типичного красноярца, заболевшего коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край переживает очередную коронавирусную волну. Число случаев заболевания повышается каждый день. Вот и на 23 июня зафиксировано 159 диагнозов. Краевым властям даже пришлось вводить дополнительные ограничения и отменять праздничные мероприятия, запланированные на лето.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, почему идет прирост заболеваемости и кто чаще всего заражается коронавирусом, кому стоить бояться больше.

Специалисты поясняют, что независимо от штамма, путь передачи ковида остается неизменным – вирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Всему виной пренебрежение мерами профилактики. Люди не всегда утруждают себя надеть маску, соблюсти социальную дистанцию или элементарно помыть руки.

Так, чаще всего коронавирусом болеют «синие» и «белые воротнички», то есть – рабочие и служащие. На них приходится – до 40% всех случаев.

При этом основной рост заболеваемости коронавирусом сейчас приходится на лиц среднего возраста – от 30 до 49 лет (97% всех случаев).

Таким образом можно подытожить, что типичный красноярец, заболевший коронавирусом – это служащий или рабочий среднего возраста, пренебрегающий мерами профилактики.

В ведомстве добавили, что единственный надежный способ защиты от уже надоевшей инфекции – иммунизация:

- В крае продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции. Разворачиваются пункты вакцинации вне медицинских организаций. Например, в Красноярске работают прививочные пункты в ТРЦ «Планета» и в здании железнодорожного вокзала. Иммунизация является надежным способом защиты населения от инфекции, - передают в Роспотребнадзоре.

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