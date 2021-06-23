Год непростых решений: В Законодательном Собрании подвели итоги работы правительства

Фото: Константин Корнеев

2020-й уже вошел в историю как год во всех смыслах уникальный. Пандемия не обошла стороной ни одну сферу жизни, бизнеса, повлияла на каждую семью. Как Красноярскому краю удалось пройти наиболее сложные этапы этого пути, какие решения потребовалось принимать и как сработали профильные министерства, реагируя на вызовы времени, – обо всем этом на минувшей сессии доложил председатель правительства Юрий Лапшин в рамках традиционного ежегодного отчета.

В первую очередь, как отметил Юрий Лапшин, необходимо было перестроить систему здравоохранения, чтобы оперативно включиться в борьбу с коронавирусной инфекцией и при этом сохранить устойчивость отрасли. Премьер напомнил, что врачи работали в самых напряженных условиях. Как и медики, трудились вахтовым методом социальные работники, постоянно оказывая поддержку людям. Педагоги перестроили учебный процесс, который был переведен в дистанционный формат. Но помимо экстренных задач, регион продолжал развиваться: строить школы, больницы, ФАПы, спортзалы, расширять меры социальной поддержки жителей края.

Естественным образом, это потребовало нетривиальных решений, привлечения дополнительных финансовых ресурсов и концентрации на приоритетных задачах в бюджетной политике: это организация работы медицинских учреждений, поддержка граждан и пострадавших отраслей экономики, реализация национальных проектов и поступательное инвестиционное развитие края.

Экономика в условиях пандемии: потери и приобретения

Не обошла стороной пандемия и основные отрасли экономики. Как отметил премьер-министр, в крае в прошлом году снизились показатели ввода в эксплуатацию жилья, оборот торговли, пассажиропоток, количество оказываемых платных услуг. Сокращение промышленного производства произошло почти на 10%, во многом это было вызвано внешнеэкономическими обстоятельствами первого полугодия. Именно поэтому в прошлом году в Красноярском крае было принято три пакета мер экономической поддержки, общая стоимость которых составила 4,5 миллиарда рублей. Воспользоваться помощью смогли 35 тысяч налогоплательщиков. Председатель краевого правительства подчеркнул, что благодаря взвешенной финансовой политике все социальные обязательства регион выполнил своевременно и в полном объеме, а также удалось сохранить финансовую устойчивость, выйти на бездефицитный бюджет и снизить государственный долг.

Но есть и плюсы. Сложный год стал успешным для инвестиционной политики. Рост инвестиций в Красноярском крае составил 479 миллиардов рублей, что является четвертью совокупных инвестиций всей Сибири.

Важно отметить, что существенную роль здесь сыграл тот факт, что именно в 2020 году был принят целый комплекс законов, нацеленных на улучшение инвестиционного климата в крае. По словам Юрия Лапшина, принятые меры привели к росту заинтересованности потенциальных инвесторов.

Фото: Константин Корнеев

Год новых задач

Системное решение проблем, которые ставили перед правительством краевые депутаты, продолжалось в течение всего прошлого года. Это, к примеру, задача по ликвидации очередности в детских садах — в 2020 году введено почти 3,5 тысячи новых мест; строительство школ — построено пять школ в общей сумме на 2750 мест; лекарственное обеспечение граждан — 384 тысячи человек получили льготные лекарства; сдерживание уровня безработицы — в крае с этой задачей справились лучше, чем в среднем по России.

В финале Юрий Лапшин поделился планами на текущий год. Так, правительством разрабатывается госпрограмма комплексного развития территорий, куда войдет в том числе и реализация муниципальных комплексных проектов развития. Эту необходимость озвучивали депутаты. Сейчас один из приоритетов — проведение массовой вакцинации. В Красноярском крае необходимо привить 1,3 миллиона человек

КОНКРЕТНО:

Красноярский край принимает участие в 12 национальных проектах, в соответствии с которыми правительством региона в 2020 году были утверждены для реализации 52 региональных проекта.

В 2020 году Красноярский край вошел в двадцатку регионов, привлекших наибольший объем финансирования из федерального бюджета на реализацию нацпроектов. Всего на эти цели было предусмотрено без малого 27 миллиардов рублей (16,8 миллиарда — средства федерального бюджета, порядка 10 миллиардов — краевые деньги).

Проблемы жителей края, озвученные депутатами

Фото: Константин Корнеев

Заслушав отчет председателя правительства, краевые парламентарии обратили внимание коллег на темы и вопросы, вызывающие наибольшее обсуждение и отклик у жителей региона. Начиная с вопроса обеспечения качественной водой и заканчивая, казалось бы, бытовой темой – безопасностью на улицах при использовании современных малогабаритных средств передвижения.

Об эксплуатации электросамокатов и безопасности высказался Анатолий Самков, председатель комитета по безопасности и защите прав граждан. Он пояснил, что наезды на пешеходов, превышение скорости, езда без касок, использование самокатов детьми — все это можно наблюдать на улицах города. Депутат напомнил, что столичные города уже установили ограничения. Необходимо и региональному министерству транспорта объединить силы с полицией и администрацией Красноярска и также принять необходимые меры.

Павел Семизоров, член комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов, в своем выступлении обратил внимание, что из года в год в докладе Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов поднимаются одни и те же проблемы. Депутат предложил правительству изменить подходы к управлению северными территориями. Далее он перешел к проблемам здравоохранения на Севере. По мнению народного избранника, реформа здравоохранения, которая длится уже более десяти лет, не привела к ожидаемым результатам. Низкой осталась и заработная плата медицинских работников, что ведет к кадровым проблемам.

Виктор Кардашов, заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту, в очередной раз поднял тему выделения средств на учреждения культуры. Так, в обновлении нуждается Красноярский театр оперы и балеты, открытие которого состоялось еще в 1978 году. Депутат предложил решить этот вопрос в рамках подготовки к празднованию 400-летия Красноярска. Он также напомнил о пожаре, который случился в мае этого года в Нижнеингашской школе искусств. Многие из таких школ в сельских районах находятся в старых приспособленных помещениях. Между тем в Красноярском крае уже есть практика строительства модульных Домов культуры. По мнению депутата, в случае модернизации сельских художественных, музыкальных школ надо идти по такому же пути.

Третья волна ковида нашла свое отражение в вопросе заместителя председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Ильи Зайцева. По словам депутата, в условиях надвигающейся третьей волны коронавируса необходимо оказать помощь администрации Красноярска в организации работы общественного транспорта. Именно общественный транспорт, а не кафе и другие общественные заведения, является главным рассадником инфекции.

Первый заместитель председателя краевого парламента Сергей Попов вновь обозначил важные темы для жителей села. В частности, он поднял тему заготовки древесины жителями края для собственных нужд. Сергей Александрович отметил, что хотя в официальных ответах правительства и говорится, что 95 процентов заявок на лес удовлетворено, от 30 до 50 процентов обращений жителей Боготольского и Тюхтетского района, которые он получает во время приема граждан, — это жалобы на то, что люди не могут заготовить себе дрова. Зампредседателя Законодательного Собрания предложил министру лесного хозяйства совместно выехать в какой-либо из сельских районов, чтобы на месте разобраться, кто прав и что делать.

Владислав Королев, член комитета по промышленной политике, транспорту и связи, сказал в рамках обсуждения, что на селе можно прожить без интернета и с плохими дорогами, но вот без чистой питьевой воды не обойдешься. Проблема стоит очень остро. Депутат отметил, что 25 объектов водоснабжения, которые будут отремонтированы и построены в крае до 2024 года, как об этом говорится в докладе председателя правительства Юрия Лапшина, проблемы не решат. Понимая, что расходы на решение вопроса огромны, народный избранник предложил добиться выделения для края дополнительного федерального финансирования. Отдельно он остановился на отсутствии у сельских поселений проектной документации на существующие защитные зоны водозаборов. Таких поселений, по словам депутата, у нас начитывается около пяти сотен. Чтобы решить проблему с контролирующими органами и разработать документы, необходимо заложить средства в бюджет 2022 года.

Николай Креминский, член комитета по делам села и агропромышленной политике, поднял тему транспортной доступности в сельских районах. Она, по его мнению, недостаточная. Причина, в том числе, и в низкой заработной плате водителей рейсовых пассажирских автобусов, которые работают в краевом автотранспортном предприятии. Эту проблему нельзя откладывать, ее необходимо решать уже сейчас, считает депутат.

О проблемах, касающихся городских жителей, рассказала заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Пензина. К ней не первый год обращаются жители Красноярска по поводу брошенных бесхозных муниципальных квартир. Депутат предложила председателю правительства Юрию Лапшину наладить работу по этому вопросу с ЗАГСами и налоговой инспекцией и вносить данные о таких квартирах в единую автоматизированную систему.

Вакцинация – первостепенная задача

Одной из ключевых тем в диалоге с правительством стала, конечно, вакцинация от коронавируса. Депутат Денис Притуляк, член комитета по безопасности и защите прав граждан, поинтересовался, как можно стимулировать население к вакцинации, а Анатолий Самков обозначил проблему антипрививочных настроений, которые существуют в обществе и влияют на темпы вакцинации. Юрий Лапшин ответил, что вакцинация — это процесс, который, прежде всего, регулируется федеральными властями, и он по-прежнему имеет добровольный характер. Поэтому усилия сосредоточены, главным образом, на разъяснении.

Тему общего содержания дорог в территориях и проблемы их восстановления после паводков обозначил глава комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов. Владимир Петрович попросил правительство увеличить дорожный фонд и решить вопрос с обновлением подвижного состава. Юрий Лапшин подтвердил намерения правительства совместно с краевым парламентом решать эти проблемы.

В рамках обсуждения Сергей Попов обозначил необходимость цифровизации большинства государственных услуг, о чем говорил Президент в своем Послании, Елена Пензина подняла проблему экологии, Алексей Кулеш и Вера Оськина заострили внимание правительства на проблемах водоснабжения в крае, а Владимир Рейнгардт напомнил о необходимости строительства жилья для медиков, проживающих в сельской местности.

Юрий Лапшин подтвердил, что правительство совместно с законодательной властью готово искать пути решения озвученных проблем.

Под контролем качественное питание в школах

Еще одна острая тема, которая также нашла отражение в рамках сессии, - школьное питание. Теперь размер коэффициента для привлеченных организаторов школьного питания будет увеличен.

Светлана Маковская, руководитель профильного министерства, отметила, что установленный на сегодняшний день коэффициент в размере 25% не позволяет организациям в полной мере возместить расходы, которые они несут, и обеспечить безопасное и качественное питание в школах. Для соответствия санитарным нормам необходимо оплачивать коммунальные, хозяйственные, транспортные расходы, приобретение дезинфицирующих средств для образовательных организаций. Повышение коэффициента до 35% позволит поддержать добросовестных организаторов питания и уже с начала учебного года работать при новых условиях.

На новый коэффициент потребуется дополнительное финансирование - свыше 155 миллионов рублей ежегодно. Деньги будут предусмотрены при осенней корректировке краевого бюджета.

СКАЗАНО:

Фото: Константин Корнеев

Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова:

«Этот документ — логичное продолжение системной работы комитета по обеспечению качественным питанием школьников. Он является ответом на многочисленные обращения организаторов питания, которые заинтересованы в предоставлении качественных услуг. Изначально величина коэффициента была 13%, затем 25%, сегодня мы говорим о 35%, и это не предел. Работа будет продолжаться».

Особое внимание многодетным семьям

Также в рамках сессии депутаты сразу в двух чтениях внесли изменения в краевой закон о дополнительных мерах поддержки многодетных семей. Новации касаются продления сроков действия таких мер. С вводной информацией перед парламентариями выступила министр социальной политики Ирина Пастухова. Она пояснила, что теперь меры поддержки будут продлены до 31 декабря 2026 года. Согласно действующему краевому закону семьи, имеющие 3 и более детей, имеют право на краевой материнский (семейный) капитал.

Полученные средства семьи могут направить как на улучшение жилищных условий, так и на получение образования, приобретение транспортных средств или технических средств реабилитации, получение денежных выплат. За время существования выплаты с 2011 года ее размер увеличился со 100 000 до 153 158 рублей. В Красноярском крае данной мерой социальной поддержки уже воспользовались почти 50 тысяч семей. Что же касается «цены вопроса», то краевой бюджет ежегодно предусматривает на эти цели около 621,5 миллиона рублей.

Фото: Константин Корнеев

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного Собрания Красноярского края, комментируя отчет главы правительства, отметил колоссальный опыт, который край приобрел в условиях пандемии, а также назвал сохранение крепких позиций края одним из главных итогов прошедшего года:

«В непростых условиях 2020 года мы приобрели определенный опыт, благодаря которому лучше понимаем, как нам действовать сейчас, когда фиксируется ухудшение эпидемиологической обстановки. Понятно, что в прошлом году все было связано, в первую очередь, с пришедшей в регион пандемией, из-за чего развитие экономики замедлилось. Появилась необходимость оперативно распределять достаточно объемные средства, порой они исчислялись десятками миллиардов рублей. Главное, что в этих условиях Красноярский край все социальные обязательства перед гражданами выполнил даже при том, что по ряду экономических показателей мы действительно «просели». Не может не радовать, что мы продолжали строить: ввели в эксплуатацию в прошлом году шестнадцать детских садов на 3,5 тысячи дополнительных мест, пять школ на 2750 мест. Больших организационных ресурсов потребовали решения об обеспечении населения лекарствами. Эти и другие задачи, безусловно, требовали напряженного графика работы как правительства края, так и Законодательного Собрания. Полагаю, мы с этими задачами справились.

Конечно, мы готовились к худшему, ожидали удара по экономике более серьезного. Благодаря профессиональному подходу, особенно в сфере финансов, нам удалось избежать серьезных последствий. Об этом говорит и тот факт, что совокупный объем инвестиций без малого достиг почти половины триллиона рублей. Это также означает, что Красноярский край занимает лидерские позиции среди регионов России и имеет хорошие перспективы, к которым мы стремимся. Инвестиционные проекты в 2020 году также вошли в активную стадию реализации. Это, например, строительство Высокогорского моста, открытие международного авиационного хаба и магистральной рулежки, которая к нему ведет. При снижении показателей по пассажирским перевозкам грузооборот, напротив, вырос. Краевой центр на наших глазах становится мощным логистическим пунктом в восточной части России».

Близится день больших выборов

На сессии была определена дата, когда жители региона смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва. Выборы состоятся в воскресенье, 19 сентября 2021 года, в Единый День Голосования.

Процедура назначения даты выборов строго регламентирована Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и краевым законодательством. В частности, в Уставном законе «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» прописано, что решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. А днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий Законодательного Собрания.

Напомним, что в Красноярском крае традиционно совпадают сроки выборов в региональный парламент и в Государственную Думу Федерального Собрания. Так, в этом году состоятся выборы в Государственную Думу восьмого созыва.