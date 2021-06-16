Большая планерка: Итоги IX съезда депутатов Красноярского края

Фото: Андрей Бурмистров

Главные темы съезда

В Большом концертном зале краевой столицы в минувший четверг, после четырехлетнего перерыва, прошел IX съезд депутатов Красноярского края. Прошлый раз народные избранники собирались в таком формате еще осенью 2017-го.

Напомним, самый первый съезд состоялся в 1998 году. И на то время это было уникальное для российских регионов событие. Именно в Красноярском крае впервые стали проходить съезды с участием региональных, муниципальных, федеральных депутатов и руководителей местных органов власти. Площадка стала местом для открытого и принципиального разговора на темы, которые в большей степени волнуют жителей региона. Краевая власть задает вектор развития, ставит цели, а конкретные решения в территориях принимают органы местного самоуправления.

В этом году в Красноярск на IX съезд приехали около 500 участников. Помимо краевых народных избранников всех уровней в зале были депутаты Государственной Думы, сенаторы Красноярского края в Совете Федерации и первые лица региона - губернатор, мэры городов, члены правительства.

Ветеран краевой политики Всеволод Севастьянов, участник многих съездов и депутат нескольких созывов Законодательного Собрания края, отметил, что «съезд традиционно становится той площадкой, где депутаты могут вживую пообщаться со старшими коллегами, задать насущные вопросы, почувствовать живую повестку и заострить внимание на важных даже для небольшого поселения темах».

Сенатор СФ от края Валерий Семенов подчеркнул, что «любое мероприятие, призванное улучшить жизнь земляков, - полезно». Не стал исключением и нынешний съезд. Валерий Семенов напомнил, что необычный в свое время формат открытого диалога сегодня стал базовым и прижился в большинстве субъектов Федерации.

Съезд, как точка сборки

Спикер Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов, открывая заседание и говоря о важности форума, подчеркнул, что постоянные участники съездов, которые всегда приглашаются на обсуждение важнейших вопросов жизни края, - это «земляки, удостоенные федеральных и краевых наград, известные ветераны труда, депутаты предыдущих созывов, чьи имена яркими страницами вошли в историю краевого парламента».

По словам Дмитрия Свиридова, участие этих умудренных жизненным опытом людей повышает ответственность и является своего рода предостережением от необдуманных решений и планов.

Фото: Андрей Бурмистров

С приветственным словом к коллегам обратился и губернатор Красноярского края Александр Усс. По содержанию это приветствие стало кратким, но основательным и емким отчетом о работе за последние несколько лет. Глава региона напомнил о том, что всего за пару последних лет краю удалось многое сделать - это и юбилей Енисейска, и проведение Универсиады, и старт колоссального проекта «Енисейская Сибирь». Александр Усс поблагодарил депутатский корпус края за конструктивную работу, которая, прежде всего, проявлялась в совместном совершенствовании регионального законодательства и расширении мер социальной поддержки.

Фото: Андрей Бурмистров

Как отметил губернатор, с осени 2017 года правительство подготовило более 400 законопроектов в сфере экономики, финансов, государственного и муниципального управления, борьбы с коррупцией и других направлениях. Все они были тщательно проработаны в краевом парламенте и по итогу поддержаны депутатским корпусом. Отдельно глава региона поблагодарил краевых парламентариев за поддержку законов социального характера. Речь идет о введении государственных премий в области культуры, вознаграждении женщинам, имеющим орден «Материнская слава», о выплатах миллиона рублей для родственников врачей, погибших от коронавируса, а также выплатах детям войны.

Губернатор оценил и инициативы парламента для улучшения жизни земляков.

СКАЗАНО

Александр Усс, губернатор Красноярского края: «Примеров эффективного взаимодействия с краевым парламентом у нас достаточно. Я убежден, что конструктивный диалог исполнительной и законодательной власти, который всегда отличал Красноярский край, будет служить основой для нашего дальнейшего уверенного продвижения вперед».

Главный вектор - социальная политика

Дмитрий Свиридов в своем докладе рассказал о наиболее важных событиях в жизни края за последние три года, отметил роль краевого парламента в решении стратегических задач, определенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в качестве приоритетов государственной политики, обозначил главные направления социально-экономического развития региона.

Спикер парламента напомнил, что в прошлом году общенародным решением стало внесение изменений в Конституцию России, благодаря которым усилилась роль представительных органов всех уровней и парламентских партий: «Это налагает на депутатский корпус особую ответственность за принимаемые решения по улучшению качества жизни граждан».

Отмечая вклад парламента в повышение качества жизни в регионе, спикер остановился и на других ключевых моментах, способствующих динамичному социально-экономическому развитию Красноярского края. Парламент осуществляет необходимое законодательное обеспечение реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» и развития Арктической зоны, уже приняты законы о региональных инвестиционных проектах и мерах их налоговой поддержки. Введены также налоговые льготы для реализации крупных проектов по нефтедобыче на севере края. Продолжается работа по разграничению полномочий между уровнями государственной власти и местного самоуправления, совершенствованию муниципально-территориального устройства, статуса и границ муниципальных образований.

Фото: Андрей Бурмистров

Тема борьбы с пандемией стала одной из острых в течение последнего года. Здесь органы государственной власти всех уровней приняли ряд важных решений по оказанию поддержки бизнесу, населению и, конечно, системе здравоохранения. Спикер Законодательного Собрания напомнил, что меры поддержки экономики, основная часть которых обеспечена поправками, внесенными депутатами в налоговое законодательство края, оцениваются в 4,5 миллиарда рублей.

В своем выступлении председатель Законодательного Собрания Красноярского края особо подчеркнул: «Послание Президента России является для нас руководством к действию. В сжатые сроки предстоит обеспечить разработку и принятие краевых законов, подзаконных, а затем и муниципальных актов, обеспечить реализацию поставленных задач на краевом и муниципальном уровнях власти».

В целом Дмитрий Викторович отметил, что социальная поддержка является главным вектором всей государственной политики, расходы на социальную сферу ежегодно растут, по мере бюджетных возможностей вводятся новые региональные меры поддержки.

Открытость для всех и внимание территориям

Перед участниками съезда с докладами, своим видением текущей ситуации и перспективных задач выступили главы профильных комитетов Законодательного Собрания края.

Сергей Попов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, говорил о территориях и цифровизации. По его словам, «важно поднимать вопросы ускоренного развития цифровой инфраструктуры. И «ковидный год» нам это лишний раз доказал. В крае есть населенные пункты, куда мы никогда не дотянем дороги в силу объективных причин, а нормальная связь и быстрый интернет позволят обеспечить нашим гражданам качество жизни, достойное XXI века - речь о доступе к образованию, государственным и муниципальным услугам, дистанционной занятости и многом другом».

Владимир Чащин, председатель комитета по бюджету и экономической политике, руководитель секции по вопросам межбюджетных отношений Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края, уделил внимание задачам по увеличению доходов местных бюджетов. Он рассказал о работе секции между съездами и в период подготовки решений к текущему съезду. За это время проведено пять заседаний секции, основные темы - создание условий для выравнивания социально-экономического развития муниципальных образований, совершенствование межбюджетных отношений, долговой политики и эффективное расходование бюджетных средств.

Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов отметил обсуждение развития малого и среднего бизнеса на секции Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления края. В обсуждении приняли участие представители более 70 муниципальных образований. По словам председателя комитета, наметилась позитивная тенденция роста количества предпринимателей: «Малый и средний бизнес края сегодня - это более 100 тысяч субъектов предпринимательства, обеспечивающих занятость каждого пятого работника в регионе».

Председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков в своем докладе подчеркнул: «Нет ничего ценнее, чем жизнь человека, однако цифры статистики о гибели людей при бытовых, а не природных пожарах удручающие». Анатолий Петрович привел такие неутешительные данные: в 2018 году погибли 205 человек, в 2019 году - 226, в 2020 году - 226, а в 2021 году, на сегодняшний день, уже 127 человек погибли в огне. Основные причины возгораний - это неосторожное обращение с огнем, неисправное печное отопление и электропроводка. Меры, направленные на борьбу с пожарами, вошли в итоговую резолюцию в качестве рекомендаций правительству края.

Илья Зайцев, заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике, отметил, что основной темой работы секции по вопросам социальной политики Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края стало подведение первых итогов реформирования системы социальной защиты населения. С 2019 года полномочия социальной сферы стали возвращаться на краевой уровень. Илья Александрович отметил, что на местах поначалу реформа воспринималась болезненно и неоднозначно, но время показало, что решение было верным: «Подводя первые итоги, мы понимаем: главный показатель успешности проведенной работы в том, что получателей мер социальной поддержки не затронули организационные проблемы учреждений. Люди получают выплаты и разъяснения по привычным адресам, снижения качества услуг не произошло».

На теме обеспечения людей чистой питьевой водой акцентировал внимание заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края, председатель комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш. По его словам, в Красноярском крае в замене нуждаются более 5 тысяч километров сетей водоснабжения, почти 2 тысячи километров сетей водоотведения. Без ремонта и восстановления этих коммуникаций невозможно достичь целевых показателей, установленных документами стратегического и территориального планирования, а значит, самого главного - достойного качества жизни жителей края. Как отметил Алексей Кулеш, «решение только этой одной задачи из целого клубка проблем в сфере ЖКХ стоит огромных денег. Расчет стоимости затрат сравним с размером бюджета нашего края». Также понятно, что включение всех этих расходов исключительно в тариф сделает его неприемлемо высоким для многих групп населения и многих территорий.

Об актуальных темах в сфере образования, культуры и спорта доложил заместитель председателя отраслевого комитета Виктор Кардашов, а о насущных вопросах по улучшению экологической обстановки в крае рассказал глава комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.

Награды для самых открытых

В рамках съезда прошла и торжественная церемония награждения победителей краевого конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования. Награды вручили губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов.

Конкурс - уже добрая традиция. Впервые конкурс среди советов депутатов городских, районных и сельских поселений состоялся еще в 2008 году. В этом году он проводился отдельно по пяти группам муниципальных образований: сельские поселения с численностью населения до 1000 жителей; сельские поселения с численностью населения свыше 1000 жителей; городские поселения и сельские поселения - административные центры муниципальных районов; муниципальные округа и муниципальные районы; городские округа.

Конкурсная комиссия оценивала работу местных советов по нескольким направлениям - брали во внимание и создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов, и качество взаимодействия с местной администрацией, и эффективность работы с населением и общественными организациями, и участие в краевых грантовых программах по благоустройству.

ПОБЕДИЛИ ЛУЧШИЕ:

Фото: Андрей Бурмистров

- В городских округах первое место присудили Ачинскому городскому Совету депутатов; второе место - Енисейскому городскому Совету депутатов; третье место - Лесосибирскому городскому Совету депутатов.

- Среди представительных органов муниципальных округов и муниципальных районов первое место - Таймырскому Долгано-Ненецкому районному Совету депутатов; второе место - Енисейскому районному Совету депутатов; третье место - Каратузскому районному Совету депутатов, Курагинскому районному Совету депутатов.

- Своих победителей определили и среди советов сельских поселений.

Резолюция съезда - конкретный план на ближайшие годы

Подводя итоги съезда, председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов отметил, что принципы и наказы, сформулированные в резолюции, направлены на решение самых актуальных проблем территорий.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного Собрания Красноярского края: «В резолюцию вошли предложения, которые подготовлены по итогам обсуждения вопросов на заседаниях секций и круглых столов. В первую очередь они о том, что интересует людей на местах, какие существуют проблемы, вопросы традиционного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Предложения касаются практически всех территорий и непосредственно влияют на жизнь наших земляков в разных сферах жизнедеятельности. Они о государственном строительстве, развитии здравоохранения, образования и культуры, поддержке малого и среднего предпринимательства, улучшении инвестиционного климата, в том числе в рамках реализации большого комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», и о решении многих других задач, стоящих перед регионом. Все это имеет прямое отношение к муниципальным образованиям, поэтому мы говорим о том, что залог экономического успеха края - в развитии локальной экономики. Муниципалитеты должны получить от нас самую серьезную помощь, мне кажется, на этом стоит сделать особый акцент. Территориям нужны кадры, инвестиции, инструменты привлечения дополнительных доходов, управления налогами и государственным долгом. Наши рекомендации обо всем этом включены в проект резолюции».

В завершение Дмитрий Свиридов проанонсирвоал и следующий съезд, который состоится своевременно, по истечении двух лет.

По итогам работы съезда был принят проект резолюции, которая еще будет доработана. Одна из наиболее важных тем - укрепление связей в рамках секции по взаимодействию органов самоуправления и региональных структур, по которой часть рекомендаций также вошла в резолюцию.

КОНКРЕТНО

Некоторые рекомендации съезда губернатору, правительству, Законодательному Собранию; органам местного самоуправления:

- В сфере экономики:

* рассмотреть возможность формирования единой государственной программы, направленной на поддержку реализации муниципальных комплексных проектов развития;

* принять меры по формированию общедоступной информационной среды и активному внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность по решению вопросов местного значения.

- В сфере финансово-бюджетной политики:

* усилить межведомственное взаимодействие по актуализации данных о земельных участках и недвижимом имуществе в целях увеличения налогооблагаемой базы в муниципальных образованиях;

* расширить практику предоставления стимулирующих межбюджетных трансфертов (грантовой поддержки) бюджетам муниципальных образований, демонстрирующих высокую динамику наращивания собственного экономического потенциала и прирост налоговой базы.

- В сфере поддержки села и агропромышленного комплекса:

* принять меры по увеличению до 2024 года объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на увеличение жилищного строительства и развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры на сельских территориях Красноярского края, не менее чем в два раза по сравнению с 2021 годом.

- В сфере социальной политики:

* продолжить работу по формированию оптимальной сети учреждений социального обслуживания; недопущению размещения организаций социального обслуживания населения в зданиях с низкой степенью огнестойкости; развитию в крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; внедрению механизмов государственного (муниципального) социального заказа.