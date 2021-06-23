Занимались частным извозом, но клиенты были одни и те же: дело красноярских сутенеров дошло до суда Фото: Мария ЛЕНЦ

История началась еще в 2018 году. 44-летняя жительница Красноярска начала подбирать девушек, чтобы начать свой незаконный стартап, сообщает пресс-служба МВД по краю.

Неизвестно, знали ли они о том, на какую работу их принимают, но после «трудоустройства» они становились проститутками. Помимо вербовки, красноярка выступала в роли роль администратора, принимала заказы и снимала квартиры посуточно для оказания интим-услуг.

Все закончилось в феврале 2020 года. Женщину-организатора нашли в Анапском районе Краснодарского края, а помимо нее, задержаны были четверо «водителей-сутенеров». Мужчины в один голос рассказывали, что занимались «частным извозом», но почему-то «клиенты были одни и те же».

На деле же, по версии следствия, они получали от «начальства» информацию о заказе, передавали ее девушкам, а затем развозили их для оказания соответствующих услуг. Всего в занятие проституцией были вовлечены 25 девушек.

- СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», а также частью 2 и 3 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией». В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.