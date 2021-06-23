Владимир Путин: Единая Россия – партия социальной направленности

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На прошедшем в Москве 19 июня съезде партии единороссы определились с лидерами списка на предстоящих выборах в Госдуму РФ.

О приоритетах

На съезде выступил президент страны Владимир Путин и напрямую обратился к партийцам, подчеркнул важность проведённой совместной работы по внедрению в жизнь социальных инициатив и поставил перед ними новые задачи государственной важности.

Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев: «Президент задал тренды, которые определили главные векторы нашей дальнейшей деятельности. Но работы еще очень много, программа будет народной, основанной на предложениях, которые обозначили избиратели».

На Съезде "Единой России" глава государства назвал кандидатов, которые, на его взгляд, должны возглавить федеральный список партии на выборах в Государственную Думу. Возглавил список министр обороны Сергей Шойгу - один из основателей партии. Так же в пятерку лидеров президент страны отметил министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву и уполномоченного при президенте по правам ребенка Анну Кузнецову.

- На мой взгляд, первая пятерка должна выглядеть таким образом - чтобы там были люди, которые давно в политике, их принято называть "политические тяжеловесы", и люди новые, которые представляют наиболее важные направления нашего развития и жизни, - пояснил свою позицию глава государства.

Завоевали доверие жителей

Фото: krasnoyarsk.er.ru

По итогам съезда «Единая Россия» сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму VIII созыва.

В этом году Красноярский край вновь объединен с соседними республиками – Хакасией и Тывой в одну региональную группу №5. Список кандидатов по региональной группе возглавил действующий депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров. Также Красноярский край представляют депутат Красноярского горсовета Наталья Каптелинина, депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Протопопов, депутат Госдумы Петр Пимашков и депутат Заксобрания края Елена Пензина.

От Тывы и Хакасии в состав группы вошли экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол, директор крестьянско-фермерского хозяйства Максим Аткнин, секретарь реготделения Хакасии Сергей Можаров.

Список кандидатов по округам отражает результаты праймериз. Здесь и опытные политики, и новые лица. В числе политиков со стажем - Виктор Зубарев (Дивногорский одномандатный избирательный округ №56) и Юрий Швыткин (Красноярский одномандатный избирательный округ №54). Среди новичков - депутат Госдумы Алексей Веллер (Енисейский одномандатный избирательный округ №57) и депутат Красноярского горсовета Александр Дроздов (Центральный одномандатный избирательный округ №55).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Сергей Шойгу, министр обороны РФ:

- Доверие представлять нашу партию на выборах в Государственную Думу - это большая, серьезная, ответственная задача. Если вы поддержите включение нас в партийный список, то мы постараемся сделать все, чтобы это доверие оправдать.

Александр Усс, губернатор Красноярского края, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия»:

- Съезд – это очень важное событие на нынешнем этапе развития нашей страны, коль скоро он определил и список тех, кто будет представлять «Единую Россию» на сентябрьских выборах, и сформулировал основные положения Программы партии. Для нас принципиально важно, что федеральный список возглавил прославленный министр, наш земляк Сергей Кужугетович Шойгу. На Съезде выступил президент страны Владимир Владимирович Путин, и Программа «Единой России» будет базироваться на тех положениях, которые он озвучил, в своем Послании Федеральному Собранию. Именно это делает Программу абсолютно реалистичной. Мы ответим за те задачи, которые перед собой поставили и обязательно воплотим их в жизнь.

Алексей Додатко, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

- Состав партийных кандидатов включает и проверенных политических лидеров, которые давно состоят в нашей партийной команде, и зарекомендовали себя в качестве ответственных депутатов в Государственной думе, и новые лица, которые связаны с Общероссийским народным фронтом, с волонтерским движением, с благотворительной и общественной деятельностью. Это, в целом, партийный подход, который нашёл отражение и в составе нашей региональной партийной команды, где мы можем увидеть уже состоявшихся политиков и людей, которые только делают свой первый шаг в политике на федеральном уровне.