Почему коронавирусом болеют уже привитые: ответ заслуженного врача России, после которого все станет понятно Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с коронавирусом в регионах России становится все сложнее, не исключение и Красноярский край. Каково положение на данный момент, какие рекомендации дают медики – об этом в эксклюзивном интервью «КП» рассказала Марина Петрова, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины Красноярского медицинского университета, заслуженный врач России:

Марина Петрова, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины Красноярского медицинского университета, заслуженный врач России

- Как мы и ожидали, в наш край пришла третья волна пандемии. В этом нет ничего удивительного. На самом деле нам еще очень далеко до того необходимого порога привитых граждан, благодаря которому могла бы прекратиться пандемия.

- Чем вызван рост?

- Он начался на Западе, в Европе. Затем перешел и на Россию. В нашей стране также все началось с европейской части – Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород. Эти города дали наибольшую заболеваемость по третьей волне. И, конечно же, Красноярск – из-за командировочных. Самолёты летают ежедневно.

- Почему заболевают привитые? И много ли повторных случаев среди тех, кто уже переболел?

- Хорошо известно, что зарегистрированы единичные случаи повторного заражения. Причем если человек заболел ковидом еще раз, то, как правило, он переносит инфекцию гораздо легче, чем в предыдущий. Это касается и привитых граждан. Связана заболеваемость с тем, что у этой категории пациентов не произошло полного формирование иммунитета. Они заболели в срок от месяца до трёх после постановки второй части прививки, если говорить о «Спутнике V». Основную часть пациентов, которые лежат в больницах Красноярска и края, составляют как раз-таки непривитые жители, заболевшие впервые.

Прививка от коронавируса влияет на течение заболевания положительно, даже если иммунитет не сформировался до конца. Привитые переносят заболевание гораздо легче и с меньшим количеством осложнений. Исходя из таких данных считаю, что прививка сегодня жизненно необходима всем.

- Какие вакцины в крае сейчас применяются?

- Основная – это «Спутник V». Я всячески ее приветствую, она прошла абсолютно все этапы проверки, клинические испытания. Она продается в 70 странах мира. Поэтому за ней будущее по формированию популяционного иммунитета.

- В регионе начинают усиливать меры безопасности из-за роста числа заболевших. Это актуально?

- Прежде всего, мы стали забывать о ношении масок в общественных местах. Посмотрите, какие сегодня беспрецедентные меры предосторожности начали работать, к примеру, в Москве и Санкт-Петербурге. Абитуриенты не могут сдавать экзамены, если не имеют прививки или сформированных антител (исключением являются медицинские противопоказания для постановки вакцины. – Прим.ред.). Сегодня действительно есть понимание, что нужно защищать население в целом. Мы говорим о беременных женщинах, детях, стариках, которые еще не переболели.

- Какие способы защиты от ковида самые эффективные?

- Нужно обязательно защищаться после первой и второй прививки, пока формируется иммунитет. А это: ношение маски, перчаток, мытье рук, обработка антисептиком. Это важно! Ну и стараться избегать массовых скоплений народа.