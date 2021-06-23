Спасибо за горячие сердца и добрые руки!

Фото: СУЭК

С самого начала пандемии Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко во всех регионах ответственности, в том числе и в Красноярском крае, начала помогать медикам: прежде всего обеспечила поставку оборудования и средств индивидуальной защиты в больницы и инфекционные отделения, а сотрудники всех ведомственных медико-санитарных частей, здравпунктов включились в общую борьбу с вирусом.

Фото: СУЭК

- Наши ресурсы были направлены на сопровождение всех заболевших горняков, - говорит главный врач, врач-терапевт медико-санитарной части «Угольщик» Ирина Зыкина. - Мы консультировали по телефону, доставляли на КТ и обратно, то есть полностью курировали наших работников. Думаю, это серьезная поддержка. Кроме того, наш врач был трудоустроен в городскую поликлинику Назарова, в помощь медикам городов средний медперсонал МСЧ выезжал и брал мазки у заболевших. Мы создали резерв лекарств, когда были перебои с поставкой препаратов в аптеки.

– Мы впервые в своей жизни столкнулись с ситуацией, которую можно приравнять к военным действиям, - говорит заведующая поликлиникой Бородинской городской больницы Ольга Никитина. - Такой эпидемии у нас еще не было, и мы очень благодарны коллективу СУЭК, руководству Компании, что нас поддержали в трудную минуту: мы получали маски, защитные костюмы, аппараты искусственной вентиляции легких... Эта помощь была своевременная, неоценимая.

- СУЭК оказала большую помощь в тяжелый период пандемии. Ваша поддержка важна, и мы принимаем ее с огромной благодарностью, - добавляет главный врач Шарыповской городской больницы Павел Чеботарь.

Важно и то, что к каждому городу СУЭК подошла индивидуально. Ведь «болевые» точки у всех разные. Например, в городе Назарово нужно было подключить ковидный госпиталь к резервному источнику электроснабжения, и это было сделано. В миллионном Красноярске СУЭК приобрела современные передвижные цифровые рентгеновские аппараты для Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича, предоставила служебный транспорт межрайонной поликлинике № 5 для перевозки ковидных бригад.

Бороться с коронавирусом помогала и продолжает помогать не только компания СУЭК в целом, но и ее неравнодушные сотрудники. Они включились в волонтерские акции #ДовезиВрача, #МыВместе. И, конечно, поддерживали медиков, работающих в «красной зоне»: приносили им бутилированную воду, сладости, канцелярские товары.

Волонтерская деятельность СУЭК в период пандемии была настолько масштабной, что отмечена наградами федеральных конкурсов, грамотами и памятными медалями главы государства Владимира Путина.

Фото: СУЭК

Прямая речь

- Профессиональный праздник – возможность еще раз сказать «спасибо» врачам и всем работникам медицины за самоотверженный труд, верность своему призванию, внимание и любовь к людям.

Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

- Уважаемые медицинские работники! Благодарим вас за ваш благородный, сложный труд. Пусть ни одна победа над болезнью не остается незамеченной!

И.о. заместителя управляющего Бородинским разрезом Елена Кустицкая.

- Ваша профессия – одна из важнейших. Врач – это спасатель! От всей души поздравляем вас с праздником, желаем здоровья, сил, терпения, добра и мира.

Директор по персоналу и трудовым отношениям Березовского разреза Олег Гаврилов.

- Ковид вновь набирает обороты. И в этих непростых условиях хочу пожелать вам личного здоровья. Берегите себя! Вы - наша опора!

Руководитель Назаровского разреза Юрий Прокопьев.

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля. Предприятия компании находятся в 12 регионах страны, здесь работает более 70 000 человек.