Последние новости Красноярска на 21 июня 2021 года: нападение медведя на туристов, увеличения числа больных ковидом и извинения женщины, поставившей ребенка на колени Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 21 июня 2021 года.

Медведь напал на группу из 13 туристов в Красноярском крае, есть погибший

Страшное происшествие случилось в нацпарке «Ергаки» у озера Медвежьего. Медведь убил 16-летнего подростка, работавшего носильщиком для туристов, а затем напал на одного из членов группы. Хищника поймали и застрелили через некоторое время. Туристов же вывели к цивилизации. (подробнее)

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 158 человек

Количество заболевших увеличивается каждый день на десятки случаев. Общее число заболевших перевалило за 76 тысяч. При этом темпы выздоровления снизились. Красноярский край переживает очередную ковидную волну. (подробнее)

«Я сильно извиняюсь»: красноярская «яжмать», поставившая на колени чужого ребенка в воспитательных целях, покаялась на камеру

Напомним, что 35-летняя жительница Красноярска поставила на колени 9-летнего мальчика, который по ее мнению, обидел ее 5-летнего сына. Кроме того, выяснилось, что женщина побила 12-летнюю девочку. В отношении нее завели сразу два уголовных дела, а следователи выложили видео с извинениями подозреваемой. (подробнее)

В Красноярске на одном из рынков устроили разборки со стрельбой

Группа мужчин учинила стрельбу на Южном рынке. Причем, это уже не первый подобный случай. В итоге всех нарушителей спокойствия поймали. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента. (подробнее)

В Красноярске производитель бетона продал чужие квартиры на 112 миллионов рублей

34-летний предприниматель заключал с физическими лицами фиктивные договоры. Мужчина уверял, что застройщики рассчитывались с ним за стройматериал именно квартирами. Поэтому ему и приходилось их якобы продавать. Таким образом он обманул 63 человека. (подробнее)