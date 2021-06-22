Приемная кампания СФУ 2021: прием документов, вступительные испытания, даты, сроки подачи Фото: Мария ЛЕНЦ

Приемная кампания СФУ 2021 началась. После сдачи ЕГЭ тысячи абитуриентов собирают документы и оккупируют кабинеты приемной комиссии. Через пару месяцев первокурсники будут сидеть в учебных аудиториях, но пока они решают лишь текущие административные задачи. Рассказываем, как проходит приемная кампания СФУ 2021.

Даты приема документов в СФУ 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году приоритетной формой подачи документов является дистанционная. Кроме того, установлено продление приема документов от поступающих на бюджетные места очной формы в бакалавриат и специалитет.

- 20 июня 2021 года – начало приема документов в СФУ 2021;

- 29 июля 2021 года – завершение приема документов от поступивших исключительно по ЕГЭ и победителей и призеров олимпиад «без вступительных испытаний»;

- 17 августа 2021 года – дата зачисления абитуриентов на основные места по конкурсу для очного обучения;

Подробнее здесь.

ВНИМАНИЕ!!! Второй волны зачисления не будет! Зачислять будут на основании согласия на зачисление. Оригинал аттестата или диплома можно предоставить вузу в течение первого года учебы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Дополнительные возможности подачи документов в СФУ 2021

Теперь любой абитуриент может подать документы без личного обращения к приемной комиссии.

- СФУ уже не первый год принимает документы дистанционно и второй год подряд является участником суперсервиса «Поступление в ВУЗ онлайн» на портале Госуслуги. В прошлом году документы в СФУ таким образом подали около 1000 человек. Подчеркну, для зачисления оригинал аттестата или диплома предоставлять не требуется. В условиях дистанционного взаимодействия важно, чтобы сервис для поступающих был удобным. Например, получение единой учётной записи АИС „Абитуриент“ даёт выпускнику доступ ко всем сервисам СФУ, ему не требуется заводить отдельные профили для подачи документов, для отслеживания рейтинга и подачи согласия на зачисление. Все реализовано в одном личном кабинете. Кроме того, для абитуриентов СФУ уже сейчас работает единая горячая линия +7 800 550-22-24, на которую могут позвонить поступающие на разные уровни образования (включая магистратуру и аспирантуру), - сообщает пресс-служба СФУ.

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