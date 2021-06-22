Последние новости Красноярска на 21 июня 2021 года: последствия ливня, сгоревшая церковь и наказание для женщины, поставившей ребенка на колени Фото: Артем ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 21 июня 2021 года.

Последствия ливня в Красноярске 20 июня 2021 года: потоп, утонувшие машины, селевые потоки, вода в торговых центрах

Мощный ливень застал врасплох Красноярск 20 июня. Но дождь не переставал идти и на следующий день. Тем не менее, коммунальщики начали устранять последствия разгулявшейся стихии. Шутка ли – за несколько часов в Красноярске выпала месячная норма осадков. (подробнее)

Во время аномальной грозы в Красноярском крае разряд молнии уничтожил старинную церковь

Помимо сильнейшего ливня Красноярск и окрестности терроризировала гроза. И тут также не обошлось без последствий. Так, в Сухобузимском районе сгорела старинная церковь. В строение попала молния. От церкви, увы, ничего не осталось. (подробнее)

В Красноярском крае завершились поиски пропавшего 7-летнего мальчика

7-летний мальчик пропал накануне днем. Его искали волонтеры, спасатели и полиция, но безуспешно. Все надеялись на счастливый исход, но 21 июня пришли печальные вести. Тело ребенка нашли водолазы в реке. Обстоятельства гибели мальчика выяснят следователи. (подробнее)

Избила 12-летнюю девочку: на жительницу Красноярска, поставившую ребенка на колени ради извинений, заведено уже второе уголовное дело

35-летняя женщина «прославилась» тем, что насильно поставила 9-летнего мальчика на колени, чтобы тот извинился перед ее 5-летним сыном. В ее отношении завели уголовное дело, но не прошло и суток, как стало известно, что женщина причастна к избиению 12-летней девочки. И здесь также не обошлось без возбуждения уголовного дела. (подробнее)

После трагического пожара в Красноярске с погибшей СК проводит проверку

Пожар разгорелся на улице Туристской в Свердловском районе. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибла пожилая женщина. (подробнее)