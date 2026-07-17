Здоровье детей - в надежных руках

Ярким событием, объединившим заботу о здоровье и активный семейный отдых, стал фестиваль «Карапузы, на старт: дети МИРа», который впервые состоялся на фестивале «МИР Сибири» в Шушенском.

Скоро наступит 1 сентября - важный день для школьников, которые вновь сядут за парты, и для малышей, возвращающихся в детские сады после каникул. Подготовка к новому учебному году - это не только покупка ранцев, тетрадей и формы, но и серьезная забота о здоровье детей.

Государственная аптечная сеть «Губернские аптеки» особенно поддерживает семьи в этот ответственный период, предлагая не только полезные акции, но и профессиональную помощь в вопросах детского здоровья.

Здоровье ребенка и всей семьи - главный приоритет

С началом учебного года нагрузка на детский организм возрастает многократно. Тесный коллектив, смена режима, стресс и сезонные вирусы становятся серьезным испытанием для иммунитета. Именно поэтому подготовку к школе и детскому саду стоит начинать заранее.

Педиатры рекомендуют в первую очередь позаботиться о режиме дня. Уже в августе важно постепенно возвращаться к распорядку: укладывать ребенка спать не позднее 21-22 часов, обеспечивая 9-12 часов полноценного сна. Также необходимо наладить сбалансированное питание, богатое витаминами A, C, E, D, и не забывать о ежедневных прогулках на свежем воздухе и физической активности.

Отдельное внимание - гигиене. Регулярное мытье рук с мылом, особенно после улицы и перед едой, значительно снижает риск инфекций. А промывание носа солевыми растворами утром и вечером помогает очистить слизистую от вирусов и аллергенов, создавая надежный барьер для заболеваний.

«Губернские аптеки»: забота о маленьких жителях края

«Губернские аптеки» на протяжении многих лет являются надежным помощником для родителей в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Особое внимание уделяется детскому ассортименту и качеству продукции.

* Собственное производство - уникальное преимущество.

В производственных аптеках сети создаются лекарственные препараты с учетом индивидуальных потребностей малышей. Это особенно важно для детей до года, для которых практически нет готовых лекарственных форм. Специалисты могут изготовить препараты с нужной дозировкой, меньшим количеством вспомогательных веществ и стабилизаторов, что делает их более эффективными и безопасным среди популярных рецептурных препаратов - протаргол и другие средства, востребованные педиатрами.

* Бесплатные диагностические услуги.

Круглый год во многих аптеках сети работают отделы оптики, где дети и взрослые могут бесплатно проверить остроту зрения и получить консультацию специалиста. Раннее выявление проблем со зрением критически важно, ведь к окончанию школы значительная часть детей сталкивается с нарушениями. Также доступна бесплатная диагностика стопы на специальном аппарате - плантографе, позволяющая подобрать правильную ортопедическую обувь.

* Натуральное детское питание.

В «Губернских аптеках» можно приобрести натуральные молочные продукты для малышей от 6 месяцев, изготовленные из коровьего молока без консервантов, стабилизаторов, искусственных красителей и ГМО. Срок годности не более 5 суток подтверждает их натуральность. Продукты обогащены лактулозой, микроэлементами и витаминами с учетом суточной потребности.

* Витамины и профилактика.

В аптеках представлен широкий выбор детских витаминов, в том числе собственной торговой марки. Фармацевты помогут подобрать нужный комплекс с учетом возраста ребенка и рекомендаций врача. Для укрепления иммунитета особенно полезны витамин С, цинк и витамин D3.

«Карапузы на природе»: физкультура и здоровье с пеленок

Ярким событием, объединившим заботу о здоровье и активный семейный отдых, стал фестиваль «Карапузы, на старт: дети МИРа», впервые прошедший на XXII Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» в Шушенском.

60 малышей от 7 месяцев до 5 лет под чутким руководством родителей преодолевали дистанцию ползком или бегом в зависимости от возраста. Праздник получился по-настоящему семейным: первые в жизни старты - всем финалистам медали и подарки от «Губернских аптек», семейный парад, фирменная дискотека, игровые площадки и фотоплощадки.

Многие пришли в национальных костюмах, что подчеркнуло тему единства народов России - фестиваль проходил в рамках Года единства.

Этот забег стал символом того, как важно с ранних лет приучать детей к активному образу жизни, физкультуре и здоровому духу состязаний. Как отметили участники, а организаторы, «Губернские аптеки» и Комсомольская правда», с ними полностью согласны, такие праздники должны стать доброй традицией. Фестиваль «МИР Сибири» собрал рекордные 83 тысячи гостей, и среди них очень много детей: доказательство того, что семья - вечная ценность.

«Губернские аптеки» желают всем детям отличных каникул, успехов в учебе в новом учебном году и крепкого здоровья!

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Назира КАРАХАНОВА.

Фото Диана Иванова.

АО «Губернские аптеки» ОГРН 1182468007590. г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.7 «А»

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