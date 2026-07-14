В Красноярске сдаются первые объекты, благоустроенные по инициативным проектам

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В 2024 году жители и управляющая компания приняли участие в программе инициативных проектов. Совместно разработали эскиз, смету и защитили проект на конкурсной комиссии. Тогда рабочие уложили травмобезопасное покрытие, установили футбольные ворота, баскетбольные кольца и щиты. В сквер провели освещение, поставили лавочки и урны, затем озеленили территорию. На реализацию проекта ушло более 8,5 млн рублей.

На достигнутом инициативная группа жителей не остановилась. Они разработали и защитили второй проект, чтобы благоустроить оставшуюся территорию. Сегодня ход работы проверили руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова и депутат Городского Совета депутатов, председатель комиссии по бюджету Артемий Любушкин.

«Жители дома проявили инициативу и сделали центр притяжения для десяти домов! Это сквер, где можно гулять с детьми, заниматься спортом, играть в футбол, баскетбол – это здорово! Самое главное, что горожане участвуют в процессе реализации проекта, контролируют ход работ, расходование денежных средств. Я считаю, это очень хорошее сотрудничество между администрацией и жителями города, таких проектов должно быть больше», – делится Артемий Любушкин.

Подрядчик ООО «Вуди» выполнил работы уже на 80%. В сквере установили игровой и спортивный комплексы, распорные столбики для гамака и основание для качелей. Сейчас монтируют гибкий бордюр, затем уложат напольное покрытие и установят качели с гамаком. Все работы планируют завершить раньше срока. Из бюджета города на реализацию проекта выделено почти 3 миллиона рублей.

«Функциональное наполнение сквера – полностью идеи жителей. Именно они выбирали, что здесь должно появиться. Это уже шестое общественное пространство, которое обустроено по программе инициативного проектирования. Также в этом году у нас в районе реализуется ещё один инициативный проект – «Дом. Семья и Спорт» по ул. Судостроительной, 113», – рассказала Лилия Назмутдинова, руководитель администрации Свердловского района.

Напомним, конкурс инициативных проектов создан для тех, кто хочет благоустроить тот или иной участок в своём районе. Проект обустройства муниципальной территории внутри жилых кварталов или так называемых неразграниченных земель может предложить группа красноярцев, а также юридические лица или предприниматели. Если он будет поддержан, его воплотят в жизнь за счёт городского бюджета.