Бюджет края: развитие и социальная направленность

9 июня в краевом парламенте состоялась традиционная процедура - публичные слушания об исполнении бюджета региона за 2025 год. Их основная задача — сделать бюджетный процесс максимально открытым, понятным и доступным. В слушаниях участвовали депутаты Заксобрания, члены правительства края, представители муниципалитетов и общественности.

Регион в десятке лидеров

По итогам 2025 года финансовая система края сохранила свой статус одной из наиболее устойчивых в Российской Федерации. Как сообщил вице-премьер — министр финансов Владимир Бахарь, регион входит в десятку лидеров России по объему инвестиций и параметрам бюджета, оставаясь лидером в СФО.

Доходы консолидированного бюджета приблизились к 560 млрд рублей — выросли на 40 млрд. Расходы впервые перешагнули отметку в 600 млрд. В крае существенно выросли налоговые поступления, а коммерческие заимствования регион полностью погасил.

Бюджет края по-прежнему остается социально направленным. Так, на поддержку жителей, включая помощь семьям участников СВО, выделено свыше 90 млрд рублей. На реализацию 13 нацпроектов, среди которых «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья» и «Продолжительная активная жизнь», - около 50 млрд рублей. «Детский бюджет» составил 18,5 млрд рублей. На льготные лекарства выделено 13,3 млрд, на жилье для детей-сирот — около 5 млрд, на переселение из аварийного жилья — 2 млрд рублей.

Пятая часть бюджета расходуется на развитие края: строительство школ, поликлиник, дорог и объектов ЖКХ, инициативное бюджетирование, когда жители сами выбирают объекты для благоустройства.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края:

— Отчет об исполнении бюджета — важная часть публичного бюджетного процесса края. Нам необходимо оценить формирование и исполнение бюджета в истекшем году, определить приоритеты на будущий год. Для нас краевой бюджет — это, прежде всего, конкретные направления, и они гораздо важнее общих цифр расходов, превышающих полтриллиона рублей. Для нас важно, что так называемый «детский бюджет» — расходы на жилье для детей-сирот, кружки и секции, социальные льготы для многодетных и малообеспеченных семей — в прошлом году составил почти 18,5 миллиарда рублей. Значительный объем средств направлен на поддержку муниципалитетов — 33% от общего бюджета края. И, безусловно, важно, что в полном объеме обеспечена система государственных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей. Считаю, что именно через призму этих приоритетов и дисциплины исполнения обязательств нужно оценивать работу с бюджетом.

Инвестиции превысили триллион

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Татьяна Магдибур отметила, что несмотря на внешние вызовы, экономика края продемонстрировала стабильность, сохранив высокий инвестиционный потенциал и обеспечив продовольственную безопасность. Так, объем вложений в основной капитал достиг 1,4 трлн рублей (рост на 17,4%). Более половины средств направлено в нефтегазовый сектор благодаря реализации проекта «Восток Ойл». Уверенный рост показали машиностроение и энергетика. А в металлургии и лесопромышленном комплексе зафиксирован спад, связанный с логистическими ограничениями и охлаждением спроса.

В сельском хозяйстве индекс производства вырос на 6,9%. Аграрии собрали 2,4 млн тонн зерна — на 23,8% больше, чем в 2024-м, а урожайность выросла на треть.

На рынке труда сохраняется нехватка специалистов, при этом уровень безработицы остается низким - 1,9%.

По сравнению с предыдущим годом в 2025-м до 6,2% замедлилась инфляция. Розничная торговля и общепит продолжили рост. Однако строительный сектор переживает не лучшие времена: высокие ипотечные ставки влияют на ввод жилья. А в секторе индивидуального жилищного строительства, напротив, наметился рост – плюс более 15%.

ЦИФРЫ

На развитие муниципальной инфраструктуры края за 2021–2025 годы направили 87,7 млрд рублей

- введено более 12 млн кв. метров жилья,

- расселено 354,9 тыс. кв. метров аварийного фонда, новые квартиры получили свыше 21 тысячи человек,

- благоустроено 463 общественных пространства и 574 дворовые территории,

- построено и реконструировано 29 объектов водоснабжения, отремонтированы 132 котельные, заменено оборудование на 40 водозаборных комплексах,

- построено 187 социальных объектов, среди которых современные поликлиники в Красноярске, Минусинске, Идринском и Енисейске, родильный дом в Шарыпово, школа на 1280 мест в Сосновоборске и плавательный бассейн в Минусинске. Возведены дома для детей-сирот и бюджетников, открыты новые дома культуры.

Объединенные территории – новые возможности

На слушаниях выступил глава Боготольского муниципального округа Александр Байков. Он представил доклад о развитии объединенной территории, куда вошли город Боготол, Боготольский район и Тюхтетский округ. У бюджета округа четкая социальная направленность: более 66% расходов идет на поддержку социальной сферы. В 2025 году благодаря участию в 13 государственных программах удалось привлечь свыше 314 млн рублей. Средства пошли на капремонты школ, создание спортивных площадок и благоустройство общественных пространств. В рамках концепции «Магистраль культуры» обновлен Дворец культуры, модернизирована библиотека. В 2026 году продолжается активная работа, привлечено уже 347,5 млн рублей.

Глава Казачинско-Пировского округа Сергей Ивченко рассказал об итогах первого года работы в статусе единого муниципального образования после перехода на одноуровневую систему МСУ. Стратегия развития территории опирается на переработку в АПК, лесной отрасли и туризм. Доходы бюджета округа превысили 2,3 млрд рублей, из вышестоящих бюджетов привлечено 261 млн рублей. Половина расходов традиционно направлена на образование: отремонтированы школы, планируется строительство нового детсада.

В сфере ЖКХ решается вопрос качества воды в селе Пировском — там появится современная озоно-фильтровальная станция. Для безопасности людей начнется возведение тротуаров на опасном участке трассы в селе Казачинском. В округе создан резервный фонд поддержки семей участников СВО для оказания им адресной помощи, в том числе на закупку твердого топлива.

Председатель правительства края Алексей Медведев подвел итоги публичных слушаний и обозначил три системных вызова, которые проявились при исполнении краевого бюджета в 2025 году и по-прежнему сохраняют свое влияние на финансовую систему региона: «постоянность турбулентности», кадровый дефицит и высокая социальная нагрузка. В качестве общего ответа на эти вызовы глава кабмина назвал системное повышение производительности труда, как в промышленности, так и в госсекторе.

Встреча омбудсменов

В Красноярске в ходе мероприятий к 25-летию института Уполномоченного по правам человека прошло заседание Координационного совета Уполномоченных по правам человека СФО. На совещание приехали омбудсмены из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей и Хакасии. Красноярский край представили Уполномоченный по правам человека Марк Денисов, председатель Заксобрания Алексей Додатко, прокурор края Роман Тютюник, руководители профильных министерств.

Главной темой обсуждения стала защита прав инвалидов. До заседания Уполномоченные познакомились с работой Красноярской краевой специальной библиотеки — центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, посетили Центр протезирования конечностей.

- Доклады института Уполномоченного в Красноярском крае — камертон, по которому настраивают работу законодательная и исполнительная власть, - отметил Алексей Додатко. - В ежегодных выступлениях Уполномоченных не только социальные срезы и актуальные проблемы, но и предложения, на основе которых создаются новые законы.

Так, по инициативе омбудсменов открыт социально-оздоровительный центр для участников СВО, разработаны программы обучения специалистов по сопровождению ветеранов, модернизируются учреждения психиатрической помощи. Идет работа по закреплению принципа семьесбережения, расширено право на бесплатную юридическую помощь для родителей, лишенных или ограниченных в своих правах, реализован проект медицинского сопровождения детей с сахарным диабетом в детских садах, расширяются меры поддержки коренных малочисленных народов, их традиционных промыслов и уникальной культуры.

Подготовила Анна СМИРНОВА

Фото Андрея БУРМИСТРОВА