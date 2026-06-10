Красноярский край на ПМЭФ – 2026: продуктивный диалог и выгодное партнерство

В начале июня в Санкт-Петербурге прошел 29-й Петербургский международный экономический форум. Одно из самых масштабных и значимых деловых событий в России и мире посетили делегации из более 100 стран, состоялись более 150 сессий. Главная тема этого года - «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Основной целью визита на форум красноярской делегации стало укрепление имиджа региона как привлекательной площадки для реализации масштабных инвестиционных проектов. Особое внимание уделялось проектам в сфере добычи полезных ископаемых, переработки сырья, а также развитию транспортной и энергетической инфраструктуры. Для Красноярского края результатом участия в ПМЭФ стало подписание ряда соглашений о намерениях, которые приведут к запуску новых инвестиционных проектов и созданию дополнительных рабочих мест в ближайшем будущем.

Сибирь – центр промышленности и туризма

Основные события программы делегаций СФО - деловые встречи, переговоры, подписания соглашений, совещания - проходили на площадке «Большая Сибирь». На ней 10 субъектов СФО показали участникам и гостям форума социально-экономический и инвестиционный потенциал своих территорий. На открытии коллективной экспозиции регионов Большой Сибири участников форума поприветствовал председатель Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

- Нас объединяет общая история добрососедства, взаимной поддержки и развития. Мы трудимся над развитием инфраструктуры Сибири – каждый на своем участке и все вместе. Мы стоим на фундаменте героических подвигов наших дедов и прадедов. Труды ученых наполняют экономику страны, создают уверенность в будущем и мотивируют детей выбирать российское образование, - подчеркнул Михаил Котюков.

Красноярский край на ПМЭФ представил свой стенд, презентовав регион как индустриальный и туристический центр России.

Совместные проекты

В рамках форума Михаил Котюков и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин обсудили перспективы долгосрочного партнерства. В 2025 году правительства края и Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве. Совместные проекты охватывают экономику, промышленность, инвестиции, градостроительство, здравоохранение, информатизацию, сохранение исторической памяти, молодежную и кадровую политику, науку, экологию и культуру.

- Мы планируем создать в крае Сибирский центр спутникостроения и предлагаем принять участие предприятиям и организациям Санкт-Петербурга в реализации этого проекта, - сообщил Михаил Котюков. - Считаю важным продолжить опыт взаимных визитов делегаций и бизнес-миссий для обмена лучшими практиками в сфере государственного и муниципального управления. Край готовится к ряду масштабных мероприятий: Демографическому форуму и форуму «Россия – спортивная держава», фестивалям «МИР Сибири» и «Хворостовский», Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Приглашаем петербуржцев на эти знаковые для нас события и готовы к развитию партнерских отношений.

Также на встрече обсудили предложение Петербурга об участии Красноярского края в конкурсе «Дизайн молодых / Young Design» и организации регионального трека. Это поддержит талантливую молодежь Сибири и укрепит профессиональные связи между регионами.

Кадры для технологического лидерства

Красноярский край и Фонд развития научно-культурных связей «Вызов» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Михаил Котюков и генеральный директор фонда Наталья Третьяк. Стороны будут проводить совместные проекты для повышения престижа научной и инженерной деятельности, а также создадут единую платформу для мероприятий по инновационному развитию края. Общий план работы включит образовательные проекты, лекции, мастер-классы, обучающие семинары, программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края:

- Сегодня перед нашей страной стоят задачи по достижению технологического лидерства. Ключевой вопрос – кадровый. Уже сейчас мы работаем над тем, чтобы увлечь ребят естественными науками. Модернизируем инфраструктуру поддержки талантов, занимаемся ранней профориентацией, расширяем количество профильных классов, проводим олимпиады и конкурсы, предоставляем гранты. Подписанное соглашение открывает перспективы для успешной работы в этом направлении.

Сотрудничество в науке и образовании

Еще одна стратегическая договоренность о сотрудничестве – продление соглашения между Красноярским краем и Татарстаном, которое действует с 2013 года. Михаил Котюков отметил, что у региона с Татарстаном регион давно налажено эффективное взаимодействие по всем направлениям. Глава Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, поблагодарил губернатора за поддержку татарской автономии в Красноярье (в крае проживают около 20 тысяч татар).

На следующие три года запланированы совместные мероприятия и регулярный обмен опытом – от экономики, образования и здравоохранения до туризма и архивного дела.

Новый кластер – развитие региона

Красноярский край выступит опорной территорией технологической кооперации Ангаро-Енисейского кластера. Соответствующий документ о сотрудничестве между правительством края и Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» был подписан на ПМЭФ. Подписи под соглашением поставили председатель правительства региона Алексей Медведев и генеральный директор фонда Ксения Шойгу. Соглашение синхронизирует работу по практической реализации проекта на территории Красноярского края. Для Ангаро-Енисейского кластера это расширение возможностей по формированию технологической кооперации. Регион стал площадкой для добывающих и перерабатывающих производств критических металлов, прикладных исследований, работы инженерных и технологических лабораторий.

Развитие кластера строится на мультилокационном принципе. Объекты расположатся на территории Красноярского края, Иркутской области, республик Хакасия и Тыва. Проект предполагает объединение уникальных научных, производственных и образовательных компетенций разных территорий и создание технологических цепочек от исследований до выпуска высокотехнологичной продукции. При этом Красноярский край как опорная локация станет одним из бенефициаров такой кооперации.

Взаимодействие бизнеса и власти

На Петербургском форуме Михаил Котюков и генеральный директор золотодобывающей группы «Полюс» Алексей Востоков договорились, что компания окажет поддержку проекту модернизации регбийного стадиона «Красный Яр». Объект обновят в рамках подготовки к празднованию 400-летнего юбилея столицы края. Согласно дорожной карте, подготовленной администрацией Красноярска, в этом году разработают проектную документацию для реконструкции. После чего в 2027 году начнутся строительные работы. Завершить их планируют в 2028 году.

А соглашение между краем и компанией «Ростелеком» закрепляет договоренности о резервировании и масштабировании цифровой инфраструктуры. На территории края планируется построить центр обработки данных (ЦОД) с применением российских информационно-телекоммуникационных технологий. Соглашение также предусматривает совместную реализацию нацпроекта «Экономика данных», федеральных программ по цифровизации и безопасности исполнительных органов власти края, внедрение облачных и IT-сервисов, создание единой цифровой экосистемы управления бюджетным процессом.

Объединение усилий для улучшения экологии

Красноярский край и СГК объединили усилия для улучшения экологии. Соглашение, которое подписали Алексей Медведев и председатель совета директоров СГК Юрий Малявкин, предусматривает сотрудничество сторон в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Стороны договорились о совместной реализации экологических инициатив по улучшению качества воздуха и сокращению выбросов в крае. К числу приоритетных проектов относится модернизация систем теплоснабжения – замещение малоэффективных угольных котельных мощностями ТЭЦ СГК. Документ также предусматривает совместный мониторинг воздуха, информирование населения, учет экологического эффекта и развитие экологического просвещения. Особое внимание в соглашении уделено проекту «Новое тепло». Успешный старт перевода частного сектора на электроотопление дал проекту импульс.

Подготовила Анна СМИРНОВА

Фото Александра ЧЕРНЫХ