Права детей и предпринимателей, поддержка участников СВО, социальная защита

Минувшее заседание парламента выдалось насыщенным. В повестке краевых законодателей было 57 вопросов, среди которых более 40 проектов законов, в том числе социальной направленности, а также ряд проектов постановлений. Такая плотная работа продолжится и в июне. Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания края, сообщил, что на 9 июня запланированы публичные слушания об исполнении краевого бюджета на 2025 год, 16 июня состоится X съезд депутатов Красноярского края, 18 июня — следующее заседание сессии.

Дети – наше будущее

На сессии депутаты заслушали ежегодный доклад уполномоченного по правам ребенка Ирины Мирошниковой о соблюдении прав и законных интересов детей в Красноярском крае в 2025 году.

В прошлом году детский омбудсмен рассмотрела более тысячи проблемных ситуаций. Ирина Мирошникова назвала 2026 год «важным этапом в развитии помощи семьям с детьми». Такие программы и проекты, как «Вызов», «Дети в семье», позволили сократить общее число детей-сирот до 10 700 человек, на 25% снизить количество детей-сирот, выявленных впервые, на 23% уменьшить численность родителей, лишенных прав, и на 45% - ограниченных в правах.

В своем докладе уполномоченный поблагодарила парламентариев за принятие изменений в Закон края о бесплатной юридической помощи. Напомним, теперь право на нее имеют жители региона, которые восстанавливают родительские права либо отменяют их ограничение.

Во время обсуждения доклада Елена Пензина обратила внимание на проблему невыплаченных алиментов, их сумма в крае на сегодня более 7 млрд рублей. По мнению Ирины Ивановой, внимательное отношение к семьям с детьми раннего возраста, их сопровождение профильными службами, особенно при наличии сложных обстоятельств, поможет избежать трагедий. Владислав Зырянов обозначил необходимость «прозрачного» распределения земельных участков для многодетных семей с целью предотвращения коррупционных схем. Выступая от профильного комитета, Илья Зайцев поблагодарил Ирину Мирошникову за системную многолетнюю работу, личную включенность в решение вопросов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края:

— Защита детства — безусловный приоритет государственной политики края, и многие вопросы здесь решаются системно. Зафиксирована положительная динамика: существенно снизилось число обращений детей-сирот по защите жилищных прав, уменьшилось количество жалоб от родителей детей-инвалидов на процедуры признания инвалидности. Вместе с тем остаются острые вопросы, в том числе в сфере регулирования краевыми законами. Для парламента такой доклад не только публичная трибуна для позиции уполномоченного, но и рабочая основа для формирования задач на ближайшую перспективу. Сейчас депутаты готовят проект постановления, в котором будут сформулированы конкретные решения для совместной проработки с уполномоченным по правам ребенка.

В помощь бизнесу

Второй доклад уполномоченного – ежегодный отчет омбудсмена по защите прав предпринимателей Ольги Загитовой. Она рассказала депутатам о различных аспектах своей деятельности и поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе. В 2025 году в адрес уполномоченного поступило 308 обращений от предпринимателей края. Основные темы - земельные и имущественные отношения, жалобы на отказ в возбуждении уголовных дел, предоставление мер господдержки, исполнительное производство, государственный и муниципальный контроль.

В 2025 году, наряду с федеральной налоговой реформой, в крае был принят ряд региональных законов, которые касаются имущества организаций, патентов и транспортного налога. Также в помощь бизнесу с 1 января 2026 года в крае действует специальный режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», принят закон об ответственном ведении бизнеса. Ольга Загитова внесла несколько предложений по дальнейшему совершенствованию регионального законодательства, в том числе созданию закона о поддержке семейного предпринимательства.

По словам председателя Законодательного Собрания Алексея Додатко, доклад омбудсмена очень технологично организован, в нем отражен широкий круг вопросов, потому вопросы депутатов касались только важных уточнений. Заместитель председателя краевого парламента Дмитрий Свиридов и председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов заострили внимание на вопросе о кадровой проблеме в лесной отрасли. Дмитрий Свиридов отметил, что в муниципальных образованиях ряд лесопилок на грани закрытия, и предложил правительству поработать над мерами по изменению ситуации. Депутат Александр Бойченко призвал подключиться к решению вопроса и депутатов. Павел Семизоров и Владимир Вахтель подняли вопрос о возрастающей налоговой нагрузке на бизнес, в частности, на управляющие компании. Председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова считает, что в крае надо выработать механизм по борьбе с «серым» бизнесом, который не регистрируется, не платит налогов, но получает прибыль. Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Владислав Зырянов сказал, что нужно продолжить борьбу с засильем отчетов. Сейчас предприниматели должны подавать информацию в многочисленные ФГИС. По его словам, в сельском хозяйстве их более 16. На уровне федеральных органов уже прорабатывается предложение свести для аграриев все отчеты в единую систему.

СКАЗАНО

Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике:

— В своем ежегодном докладе уполномоченный обозначила тенденции и те проблемы, с которыми сталкивается сейчас малый бизнес, рассказала о типичных случаях, о ситуациях, где удалось или пока не удается помочь нашим предпринимателям. Мы видим, что слухи о массовом закрытии МСП, которые сейчас нагнетаются, статистика не подтверждает. Количество предпринимателей в крае остается стабильным. Нагрузка на бизнес, конечно, выросла, по отдельным отраслям есть некоторый рост задолженности и падение выручки. Это подвигает нас к действиям: каким образом мы будем снижать нагрузку, которая сейчас есть, и помогать нашим предпринимателям вовремя сориентироваться и стать более успешными. За последние месяцы принято несколько региональных законов, которые снижают эту нагрузку, и есть решения, выработанные с участием уполномоченного по правам предпринимателей, которые эту тенденцию продолжат дальше.

На благо края и общества

На заседании депутаты в первом чтении приняли проект закона, который направлен на создание условий для поступления участников СВО на государственную гражданскую службу. Что изменится: для участников СВО при замещении главных должностей не будут предъявляться требования к двухлетнему стажу. Действующие нормы обязывают кандидатов иметь не менее двух лет опыта работы по специальности или на госслужбе. Практический опыт участников СВО, их навыки принятия решений в сложных условиях дают им право занимать ответственные должности без соблюдения общего требования к стажу. Это позволит ветеранам продолжить службу на благо края и общества, эффективно использовать свои компетенции. Также в первом чтении депутатами был одобрен проект закона «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Красноярском крае». Инициативу внесла прокуратура края. Законопроект расширяет информационные права граждан: теперь можно получать устную информацию о ходе рассмотрения обращения, а также запрашивать возврат приложенных документов. Для участников СВО и членов их семей устанавливается срок рассмотрения обращений 15 дней вместо 30, а перенаправление документов должно проводиться за три дня. Кроме того, они получают право на первоочередной личный прием.

Меры соцзащиты жителей края

Депутаты поддержали в первом чтении изменения в закон края «О квотировании рабочих мест для инвалидов». Законопроект закрепляет порядок расчета квоты рабочих мест для инвалидов и территориальное ограничение. Новый документ создает дополнительные гарантии занятости для людей с инвалидностью. По предварительным оценкам, принятие закона позволит дополнительно заквотировать около 1200 рабочих мест для инвалидов.

- Четкие правила расчета квот и территориальные ограничения помогут работодателям эффективнее планировать создание рабочих мест для людей с инвалидностью, а соискателям — получать поддержку в трудоустройстве рядом с домом, - подчеркнул председатель профильного комитета Илья Зайцев.

В крае расширят возможности льготного проезда на общественном транспорте. Соответствующие поправки в краевой закон приняты депутатами в первом чтении. В настоящее время один из основных критериев на право льготного проезда в общественном транспорте - регистрация по месту жительства. Однако достаточно много людей, которые относятся к льготникам, но не имеют прописки. Они вынуждены отстаивать свое право на льготу через суд. Для исправления ситуации предлагается дополнить следующим положением закон: людям не может быть отказано в предоставлении мер соцподдержки, если у них нет регистрации по месту жительства на территории края. При этом они должны жить в крае и не иметь прописки в другом регионе.

Два поддержанных депутатами законопроекта касаются семей с детьми. В двух чтениях принят законопроект о поддержке детского отдыха. Среди ключевых изменений — рост выплат для тех, кто сопровождает детей на отдых. Проект закона предусматривает увеличение размера суточных для педагогов, сопровождающих детей с путевками к месту отдыха и обратно. Еще одним изменением станет улучшение питания отдыхающих. Для детей, живущих в Арктической зоне и получивших путевку, повышается стоимость набора продуктов для бесплатного горячего питания в местах сбора организованных групп, в период следования к месту отдыха и обратно.

СКАЗАНО

Людмила Магомедова, председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов:

- Законопроект — еще один шаг на пути к организации доступного качественного отдыха, в том числе и для маленьких северян. На протяжении пяти лет наш комитет целенаправленно и системно уделял внимание детскому отдыху и сделал многое, чтобы в короткий летний период как можно больше детей из Арктической зоны, в том числе из отдаленных стойбищ, смогли отдохнуть.

Совершенствуется и земельное законодательство для многодетных семей. На сессии в первом чтении приняты поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае». Авторы инициативы - депутаты Егор Васильев, Виталий Дроздов, Илья Зайцев, Алексей Кулеш и Александр Новиков.

О сути поправок рассказал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев. Действующее краевое законодательство предоставляет таким семьям право — однократно получить земельный участок в собственность бесплатно. В закон добавляют положение, по которому право на однократное получение земельного участка в собственность бесплатно сохраняется в полном объеме за вторым супругом, если первый не может реализовать его по объективным причинам.

Безопасное лето

На заседании депутаты рассмотрели два важных документа, которые касаются безопасности детей и взрослых. Первый - проект закона, внесенный прокуратурой края. Планируется, что в краевой закон «О защите прав ребенка» внесут поправки об ответственности взрослых за купание детей в водоемах без должного присмотра. За несоблюдение обязанностей будет предусмотрена административная ответственность. Такие изменения в закон вызваны актуальностью проблемы гибели детей на воде в летний сезон. При обсуждении законопроекта депутаты отметили, что важно учесть множество нюансов для решения этой проблемы: принять во внимание занятость родителей на работе, особое внимание уделять обучению детей плаванию, создавать оборудованные места для купания с постами спасателей. Алексей Додатко подчеркнул, что тема безопасности относится к компетенциям разных ведомств, необходимо учесть все нюансы, чтобы закон стал рабочим.

Второй документ - поправки в краевой закон об административных правонарушениях – депутаты приняли в первом чтении. Изменения касаются ответственности за использование электросамокатов. В проекте предусматриваются штрафы как кикшеринговым компаниям, так и самокатчикам. Так, операторам будет грозить штраф за размещение СИМ в неположенных местах, за невывоз СИМ в положенные сроки, за плохое содержание площадки, где размещены СИМ, за излишнее число размещенных на ней самокатов. Штрафы могут составлять от пяти тысяч до 60 тысяч рублей, в зависимости от видов нарушений и от статуса владельца. А самокатчикам-нарушителям грозят штрафы за превышение максимальной скорости, использование самокатов в запрещенных зонах, за неправильно припаркованные СИМ.

Больше благоустроенных территорий

Парламентарии единогласно приняли во втором чтении поправки в региональный закон о господдержке развития местного самоуправления. Доработанный профильным комитетом под председательством Галины Ампилоговой текст уточняет расчет межбюджетных трансфертов, процедуру правовой экспертизы нормативных актов, а также механизмы реализации гражданских инициатив и самообложения. Перечень направлений, которые могут получить финансирование, стал шире: теперь субсидии предусмотрены для комплексного благоустройства дворов, общественных пространств и модернизации автодорог местного значения. Отдельно закреплены бюджетные ассигнования на информационное сопровождение, обучающие семинары для органов власти, проведение общественных обсуждений и архитектурных конкурсов.

Нововведения в системе здравоохранения

Депутаты приняли постановления, которые согласуют изменения структуры ряда медицинских учреждений.

Министр здравоохранения края Алексей Коноваленко сообщил, что изменения коснутся роддомов и стоматологий, расположенных в Красноярске. Так, четыре межрайонных родильных дома (№1,2,4,5) и Красноярский краевой медикогенетический центр войдут в состав Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Преобразования призваны повысить качество и доступность медицинской помощи. После объединения учреждения станут структурными подразделениями без статуса юридического лица под единым управлением Центра охраны материнства и детства, главным врачом которого является Вадим Янин. Отмечается, что это позволит более эффективно использовать материальные, финансовые и кадровые ресурсы. Важно, что после реорганизации объемы помощи не сократятся ни по родовспоможению, ни по патологии беременности. Сокращения персонала учреждений также не планируется.

Изменения коснутся и сети стоматологических поликлиник. К Красноярской городской стоматологической поликлинике № 1, расположенной на правом берегу, присоединятся стоматологические поликлиники № 3 и 7. На левом берегу - к Красноярской стоматологической поликлинике № 2 присоединятся стоматологические поликлиники №4, 5, 8. С расширением зон обслуживания пациент сможет записаться в любой филиал, проще станет получить консультации узких специалистов, в том числе ортопедов, ортодонтов, пародонтологов и ряд востребованных диагностических исследований.

Легендарные люди края

Краевые парламентарии приняли закон о присвоении звания «Почетный гражданин Красноярского края» двум выдающимся жителям региона - Юрию Константиновичу Абакумову и Александру Владимировичу Горовому. Юрий Абакумов - ветеран строительной отрасли, член Красноярского краевого отделения Русского географического общества. Свою трудовую деятельность Юрий Константинович начал в 1963 году мастером монтажного управления треста «Сибэлектромонтаж». Работал первым заместителем председателя исполкома, начальником главного планово-экономического управления краевого Совета народных депутатов, внес большой вклад в программу развития производительных сил края. В Законодательном Собрании 11 лет возглавлял комитет по законности, правопорядку и защите прав граждан.

Александр Владимирович Горовой - уроженец Уярского района, член региональной общественной организации «Красноярское землячество». Служба в органах внутренних дел началась для него с должности милиционера в Артемовске. Возглавлял УВД Красноярска, был заместителем начальника ГУВД края, начальником ГУВД по краю, работал на Ставрополье, курировал вопросы миграции, будучи в должности первого заместителя министра внутренних дел РФ.

- Многим из депутатов этого созыва довелось лично работать и с Юрием Абакумовым, и с Александром Горовым. Они очень много сделали для Красноярского края. Это легендарные люди, - подчеркнул спикер краевого парламента Алексей Додатко.

Подготовила Анна СМИРНОВА

Фото Андрея БУРМИСТРОВА