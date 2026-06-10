Библиотека сегодня — это уже не просто место, где можно взять книгу. Современные учреждения становятся площадками для общения, учебы, творчества и семейного отдыха. О том, как развивается библиотечная сеть Красноярска и какие задачи стоят перед ней в ближайшие годы, говорили участники выездного заседания комиссии по социальной политике Красноярского городского Совета депутатов.

Встреча прошла в городской библиотеке-филиале № 1 имени Ф.М. Достоевского. После модернизации она стала одним из самых заметных культурных пространств Октябрьского района.

Перед началом заседания депутаты познакомились с работой библиотеки. Им показали электронную систему выдачи книг, интерактивные панели, современные читальные зоны, обновленный книжный фонд и пространство для детей. Сегодня здесь можно не только взять книгу домой, но и самостоятельно оформить выдачу через электронные станции, поработать за компьютером, посетить мастер-классы и образовательные программы.

По словам руководителя главного управления культуры администрации Красноярска Любови Сахаровой, библиотеки остаются одними из самых востребованных учреждений культуры города.

— Библиотека — это давно уже не просто место, где хранятся книги. Это настоящий центр притяжения, где постоянно что-то происходит: люди общаются, учатся, проводят свободное время, — отметила Любовь Сахарова.

Сегодня в библиотечную сеть Красноярска входят 44 муниципальные библиотеки. В 2025 году их посетили около 255 тысяч зарегистрированных читателей, а общее число посещений достигло 2,5 миллиона.

Большое внимание в последние годы уделяют модернизации библиотек. На сегодняшний день обновили уже 27 учреждений. Каждый год библиотеки участвуют в краевых программах, благодаря которым ремонтируют помещения, закупают современное оборудование и пополняют книжные фонды.

В 2026 году модернизация продолжится. Новую жизнь получат библиотека имени Самуила Маршака, библиотека «Лукоморье» и Центральная детская библиотека имени Корнея Чуковского в Березовке.

При этом сфера ответственности города стала шире. После муниципальной реформы в библиотечную систему Красноярска вошли учреждения присоединенных территорий. Для них создали отдельную централизованную библиотечную систему, которая объединила 11 библиотек.

— Теперь нет разницы, живет человек в Солонцах, Дрокино, Березовке или на улице Мира в Красноярске. Жители должны получать одинаково качественные услуги, — подчеркнула Любовь Сахарова.

На развитие библиотечной сети в 2026 году предусмотрено около 537,5 миллиона рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Еще 12,5 миллиона рублей направят на пополнение книжных фондов.

Библиотека имени Достоевского считается одной из самых успешных в городской системе. После модернизации в 2020 году здесь заметно выросло число посетителей, а перенимать опыт приезжают специалисты из других регионов страны.

Заведующая библиотекой Наталья Аршинова уверена, что главный секрет популярности их учреждения — в атмосфере.

— Мы всегда были очень теплой библиотекой. А после обновления стали яркими, открытыми и заметными. Люди приходят с детьми, приводят родителей, друзей, остаются у нас надолго. Для нас всегда самым главным был читатель, — рассказала она.

О востребованности библиотеки говорят и сами посетители. Постоянная читательница Евгения Пастухова признается, что приходит сюда не только за книгами.

— Здесь очень комфортно и уютно. Нравится пространство, большой выбор литературы и сотрудники, которые всегда готовы помочь. Иногда прихожу за книгами, иногда просто поработать. Для меня это уже гораздо больше, чем просто библиотека, — поделилась она.

Во время заседания депутаты обсудили не только развитие библиотечной сети, но иблагоустройство территории рядом с библиотекой имени Достоевского. Внимание обратили на входную группу и лестницу, ведущую к зданию. Сейчас они нуждаются в обновлении, а доступ для маломобильных посетителей остается не самым удобным.

Город уже рассматривает варианты благоустройства. Проект предполагает сохранение растущих рядом деревьев, ремонт лестницы, обустройство удобного пандуса и создание небольшой зоны для отдыха и чтения на свежем воздухе. Однако для реализации проекта необходимо договориться с жителями дома, поскольку часть территории относится к общедомовому имуществу.

Еще одной перспективной идеей может стать открытие библиотечного пространства в одном из торговых центров города. Бизнес готов предоставить помещение, сделать ремонт и оснастить площадку необходимым оборудованием. От города потребуется организовать работу библиотеки и обеспечить ее специалистами.

Председатель комиссии по социальной политике Красноярского городского Совета депутатов Оксана Ларионова считает этот проект интересным примером взаимодействия бизнеса и муниципалитета.

— Это очень необычный пример социальной ответственности бизнеса. Молодежь сегодня часто проводит время в торговых центрах. Если там появится пространство, где можно почитать, поработать, принять участие в мероприятиях или просто провести время с пользой, это станет важным дополнением городской культурной среды, — отметила она.

Обсуждение показало, что красноярские библиотеки давно перестали быть просто книжными хранилищами. Сегодня они становятся культурными центрами районов, местами для встреч, общения и реализации общественных инициатив.

В ближайшие годы город продолжит модернизировать библиотеки, обновлять книжные фонды и развивать новые форматы работы. А значит, у красноярцев будет появляться все больше современных пространств рядом с домом, где можно читать, учиться, общаться и проводить свободное время.

Фото: пресс-служба горсовета