«СОГАЗ-Мед»: ЗОЖ - Задумайся о жизни!

Сидячий образ жизни, неправильное питание и вредные привычки негативно сказываются на нашем самочувствии.

Тренд на здоровый образ жизни (ЗОЖ) становится всё более популярным, особенно среди молодёжи. Выбор сбалансированного питания, регулярной физической активности и отказ от вредных привычек – это не просто мода, а необходимый шаг к сохранению здоровья и долголетию.

Занятия спортом и активный образ жизни

Согласно данным ВОЗ, более 1,4 млрд взрослых людей ведут недостаточно активный образ жизни. Это повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и некоторых видов рака. Специалисты рекомендуют заниматься спортом не менее 150 минут в неделю и проходить не менее 7–8 тысяч шагов ежедневно. Регулярные тренировки и ежедневные пешие прогулки улучшают самочувствие и снижают риск преждевременной смерти, особенно для людей старше 50 лет.

Правильное питание

Правильное питание не означает отказ от любимых блюд или переход на дорогие продукты. Ключевое – выбирать сезонные, полезные продукты и следить за сбалансированностью рациона: 10–15% белков, 20–30% жиров и 55–70% углеводов. Рекомендуется питаться 3-5 раз в день небольшими порциями, последний приём пищи – за 2-3 часа до сна.

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