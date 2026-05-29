Планерка с покупателями: Откуда везут сезонные фрукты на прилавки Красноярска

Откуда к нам везут это изобилие? Почему некоторые фрукты доставляют еще зелеными? Когда ждать самую сочную черешню, как выбрать самый идеальный томат или вкусный нектарин, где растут самые сладкие арбузы и когда их лучше пробовать?

Об этом в прямом эфире Радио «КП» рассказали эксперты торговых сетей «Батон» и «Красный ЯР» — руководитель направления «Фрукты и овощи» Елена Шевцова и пиар-специалист Валентина Котляр.

- Елена, первый вопрос к вам. Вы недавно вернулись из рабочей поездки в Узбекистан, где буквально работали в полях, на которых растут арбузы, дыни, черешня и многое другое. Расскажите, как там обстоят дела, все ли готово для наших прилавков?

- Узбекистан – страна жаркая, классная. Там растет невероятное количество фруктов, овощей, зелени. Эта страна - важный поставщик всех косточковых в наши сети, потому что там косточковые созревают быстрее, чем в других странах. Что мы привозим оттуда? Начнем с овощей – прежде всего, помидоры. Томаты везем трех сортов – это Ташкент (красный сорт), розовые помидоры, выбираем сладкие по вкусу, и примерно с мая привозим грунтовые томаты - те, которые выращены, просто на земле, они имеют более плотную структуру, отличаются очень сильным ароматом, подходят для гриля, для приготовления блюд, да и просто в салат. Их можно купить бурыми и оставить дома доспеть. Удобно для тех, кто уезжает за город на 3-4 дня.

Из Узбекистана привозим лук, молодой картофель, цветную капусту, пекинскую капусту, редьку. Кстати, осенью оттуда едет сладкий перец Ласточка. К сожалению, у нас в Сибири вырастить сладкие перцы, томаты очень сложно, мало солнца, а в Узбекистане его предостаточно – уже в мае стоит жара 40 градусов. Теперь о ягодах-фруктах. Весь Узбекистан, в зависимости от района, выращивает косточковые культуры: где-то хорошо растет виноград, где-то дыня, где-то персики-нектарины-абрикосы. Климат этой страны - рай для бахчевых: дыни Торпеда, Туркменка, Колхозница, арбузы… К слову, снова хочу развеять миф про арбузы. Помните, всегда было принято считать, что арбузы надо покупать в августе, именно к этому месяцу они самые зрелые, вкусные. Это так, но только применительно к арбузам астраханским. Сейчас, когда границы открыты, регионов поставок намного больше. В Иране арбуз поспевает с апреля по май, в июне вызревают арбузы в Узбекистане. Так что не ждите августа, пробуйте все сейчас! Черешня из Узбекистана очень вкусная, сладкая черешня, крупная, красивая. В этом году, к сожалению, во время цветения абрикоса и черешни были заморозки. Некоторые цветы побило морозом, поэтому урожай чуть меньше, чем обычно.

- Вся эта сладкая, сочная продукция едет издалека. Сколько это разнообразие будет нам стоит?

- В Узбекистане стоимость формируется из многих факторов. Прежде всего - регуляция правительства, цены на таможне. Еще один фактор – объем урожая: урожая мало, цена будет выше, если урожая очень много, цена будет низкая. Например, в этом году, дешевой черешни не будет. Были года, когда мы черешню везли колоссально большим объемом, продавали за 199, за 299 рублей. Но в этом году нет большого урожая, поэтому черешня будет дороже.

- Что уже можно купить в «Батоне» и в «Красном Яре»? Для чего сейчас самое время?

- В прошлом году первую черешню мы привезли 27 мая, а в этом году 24 мая. Она первая, еще не такая сладкая, как могла бы быть, но уже вкусная. Из Китая привезли нектарины, сейчас на них замечательная цена – 179 рублей. Сладкие, ароматные! Не бойтесь, если на витрине плоды кажутся вам твердыми: буквально один-два дня подержите на подоконнике, и они станут мягкими. Из Китая привозим нектарины красные, желтые, инжирные… Еще одна страна-поставщик фруктов – Турция. Первые плоды оттуда были уже после майских - нектарины, персики.

- Елена, расскажите, как сориентироваться во всем этом многообразии и выбрать самые вкусные плоды?

- Выбирать фрукты надо по запаху, по внешнему виду. Но хочется напомнить покупателям: когда хотите понюхать – не надо брать плод в руки, вертеть, мять его. Просто наклонитесь к ящику и сразу почувствуете аромат. Важно учитывать, что, например, томаты, яблоки или цитрусовые имеют ярко выраженный аромат, а черешня, абрикосы, нектарины - легкий, очень тонкий и едва различимый. Не бойтесь, если на поверхности плода есть неровности, шероховатости, он же живой, не пластмассовый! И, конечно, относитесь к продукту бережно, не перекидывайте, не протыкайте. Это все портит плоды и обесценивает серьезный труд.

- Май – это не только «почти лето», но и время выпускных, подготовка к Дню защиты детей. Валентина, что готовите к этому важному событию?

- Наши кондитеры запустили классную детскую линейку десертов – полноценные торты и порционные сладости. В дискаунтерах уже можно купить торт карамельный с бананом «Сладари», это сочетание вкуса дети очень любят. Торт красивый, яркий - желтого цвета с разноцветной розовой и сиреневой посыпкой. Станет отличным подарком на окончание учебного года. В гастрономах есть фирменные сладости – десерты от «Кремма». Торт «Сладости» - бисквит с сырным кремом и бананово-клубничным вкусом, украшенный мармеладками мишками и кислыми червячками. Есть порционные десерты в стаканчиках, бенто-торты с шоколадно-малиновым вкусом, пирожные в виде эскимо на палочке. В общем, есть чем отпраздновать окончание учебного года или побаловать себя на 1 июня.

- Порадуете покупателей новыми акциями?

- Уже стартовала акция со стикерами «Из Сибири с морковью». Мы е первый год проводим подобные акции, когда покупатели за покупку могут получить небольшой презент, связанный с Красноярском, с местными мемами – у нас были магниты, нашлепки, новогодние игрушки.

Новая коллекция вышла еще и очень летней – там есть стикеры с любимой сибиряками черемшой, огородом и урожаем, квасом и мороженым. Получить наклейку можно за чек от 1000 рублей или за покупку трех продуктов товаров-партнеров. Также для получения необходимо, чтобы у вас была активная карта Премия. Акция стартовала 28 мая, все условия можно почитать на нашем официальном сайте. Для киноманов и любителей просто приятно провести время 12 июня стартует летний кинодворик. Это проект Дома кино, который наша сеть поддерживает уже несколько лет. В этом году помимо угощений и дегустаций мы приготовили несколько фотозон – полюбившиеся места для поцелуев. Вторая фотозона – мы ее называли виноградная – летняя локация, со своей атмосферой, очень красивая, уютная. В общем, смотрите расписание сеансов, приходите и заряжайтесь летним настроением!

Слушайте «Планерку с покупателями» на Радио «Комсомольская правда».

Фото предоставлено отделом внешних коммуникаций торговых сетей «Батон» и «Красный Яр»

Реклама. ООО «Смарт» https://www.krasyar.ru/ ИНН 2464231675. erid: 2W5zFH4Ltp9